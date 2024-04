Nave NATO din Marea Neagra, folosite de avioanele ruse pentru scenarii de atac

Noile avioane rusesti multirol de lupta Su-30, impreuna cu bombardierele Su-24, folosesc miscarile navelor NATO din Marea Neagra pentru a practica scenarii de atac, cum ar fi penetrarea sistemelor antiaeriene.

Informatia a fost furnizata de o sursa de la Sevastopol agentiei ruse de stiri RIA Novosti, transmite Sputnik News.

Rusia va avea zeci de nave si submarine in plus - Unele ar putea ajunge in Marea Neagra

"Echipajele acestor vase efectueaza fara dubiu exercitii de respingere a atacurilor aeriene din partea avioanelor noastre, ceea ce confera pilotilor nostri oportunitatea de a dobandi experienta in manevrarea si efectuarea de zboruri de recunoastere atat in raza sistemelor antiaeriene, cat si in afara acesteia", a transmis sursa citata.

In plus, cele doua avioane monitorizeaza miscarile celor doua nave, crucisatorul de rachete USS Vicksburg si fregata turca TCG Turgutreis, care se afla in partea sud-vestica a Marii Negre.

Marti, trei avioane de lupta Su-30 si patru bombardiere Su-24 au efectuat zboruri de monitorizare deasupra acestor vase, pornind de la baza aeriana Novofedorovka.

Rusia face exercitii in Marea Neagra pentru a respinge un atac cu rachete

Distrugatorul USS Cole, exercitiu cu o nava romaneasca in Marea Neagra

"Pilotii nostri urmaresc in primul rand traseul vaselor NATO si monitorizeaza misiunile efectuate in timpul voiajului lor pe mare", a mai spus sursa de la Sevastopol.

Flota aeriana rusa de la Marea Neagra a inceput sa primeasca avioane Su-30 in anul 2014, ca urmare a reunificarii Crimeii cu Rusia.