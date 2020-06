Noi masuri de relaxare la Moscova, in pofida cresterii numarului de cazuri de COVID-19

Ziare.

com

Dupa peste doua luni de la inchidere, numeroase magazine si-au redeschis luni portile iar parcurile capitalei sunt din nou accesibile locuitorilor Moscovei, obligati totusi sa poarte masti in spatiile inchise. Cafenelele, restaurantele sau cinematografele raman totusi inchise pana la noi ordine, relateaza AFP.De la sfarsitul lunii martie, o izolare stricta a fost impusa capitalei ruse, epicentrul epidemiei de coronavirus in aceasta tara.Cetatenii nu puteau iesi decat la cumparaturi, pentru plimbarea animalelor de companie si scoaterea gunoiului. Un sistem de avertizare electronica a fost instituit la jumatatea lunii aprilie pentru a face respectate masurile.Cu peste 9.000 cazuri de contagiere inregistrate duminica intr-o singura zi, Rusia a depasit pragul de 400.000 cazuri de COVID-19, insa rata deceselor se mentine pana in prezent scazuta, cu 4.693 de decese.Moscova inregistreaza peste jumatate din cazurile de infectare, cu 180.791 cazuri si 2.477 de morti.Numarul noilor cazuri diagnosticate a inregistrat o crestere de joia trecuta si s-a stabilizat duminica la 2.595.Totusi, primarul capitalei, Serghei Sobianin a anuntat miercurea trecuta noile masuri de relaxare incepand cu 1 iunie, prin redeschiderea mai ales a centrelor comerciale si a parcurilor.