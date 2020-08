Noi proteste anti-Putin intr-un oras din Rusia. Manifestantii contesta arestarea unui fost guvernator, acuzat ca a comandat doua omoruri

Potrivit autoritatilor, aproximativ 3.000 de manifestanti au marsaluit sambata prin centrul orasului Habarovsk, purtand pancarte si steaguri.Protestele au fost organizate, initial, pentru a cere eliberarea fostului guvernator regional Serghei Furgal, aflat in arest la Moscova . Cu timpul, manifestatiile au inceput sa se transforme in mitinguri de protest fata de abuzurile Moscovei si cer acum presedintelui Vladimir Putin sa renunte la putere, unul dintre putinele exemple de proteste anti-Putin in cei 20 de ani de cand acesta conduce Rusia Furgal a fost arestat si indepartat din functie pentru ca ar fi ordonat doua omoruri in urma cu aproximativ 15 ani. Sustinatorii sai au denuntat motivatia politica a acuzatiilor la adresa lui Furgal.Pana in prezent au avut loc putine arestari in timpul protestelor de masa autorizate, desfasurate la mii de kilometri de Moscova.Observatorii sunt de parere ca autoritatile de la Moscova nu doresc sa utilizeze forta pentru a domoli acest val de proteste deoarece se tem ca aceasta ar putea provoca proteste in alte regiuni ale Federatiei Ruse.