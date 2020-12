Noua nave de razboi rusesti, interceptate de Marina Regala in Marea Baltica: "Suntem intotdeauna gata sa raspundem"

Navele de razboi rusesti si-au facut aparitia in apropierea Marii Britanii in mai putin de doua saptamani. Noua asemenea vase militare, printre care un submarin, un distrugator, o corveta si o nava de patrulare, impreuna cu remorcherele lor de sprijin si navele de aprovizionare, toate au fost depistate de navele de patrulare britanice, arata publicatia, citata de Stirile Pro Tv. "Acesta este motivul pentru care Marina Regala este pe mare in fiecare zi, protejand Marea Britanie si interesele noastre. In ciuda pandemiei, suntem capabili sa reactionam rapid pentru a raspunde amenintarilor atat in apele teritoriale cat si internationale" a declarat primul Lord-Amiral al Marii Britanii, Tony Radakin."Suntem intotdeauna gata sa raspundem, in ciuda cresterii amenintarilor rusesti" a mai adaugat Lordul Amiral.Fregata HMS Northumberland a supravegheat indeaproape miscarile distrugatorului rus de clasa Udaloy, Viceamiralul Kulakov,in timp ce nava de patrulare HMS Severn, aflata in Canalul Manecii si stramtoarea Dover, urmarea un submarin aflat la suprafata, Stary Oskol. Nava de patrulare britanica a interceptat si corveta rusa Boikiy, nava de patrulare Vasiliy Bykov si alte nave.Din primele informatii, navele rusesti se adaposteau de furtuna in zona Baie de Seine, in nordul Frantei, iar navei Marinei Britanice HMS Severn i s-au alaturat nave si avioane aliate ale marinei franceze."In conditii foarte dificile, de vreme rea, HMS Severn si alte cateva nave britanice si aliate au stat acolo 20 de zile, asigurandu-se ca pot supraveghea continuu navele de razboi rusesti in tranzit" a declarat comandantul HMS Severn, ofiterul Philip Harper.