LIVETEXT CEDO, sesizata de anturajul lui Navalnii pentru a obtine transferul sau in Germania

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно. - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Un avion medical a plecat din Germania vineri dimineata pentru a-l aduce pe Aleksei Navalnii din Siberia, unde opozantul rus se afla intr-un spital la reanimare, a informat presa germana, citata de France Presse. Avionul a parasit Nurnberg (sudul Germaniei) la ora 3.11 (1.11 GMT), potrivit cotidianului Bild.Opozantul, unul dintre cei mai feroce critici ai Kremlinului, se deplasa de la Tomsk la Moscova cand aparatul in care se afla a trebuit sa efectueze o aterizare de urgenta la Omsk, in vestul Siberiei.Vorbind la radioul Ecoul Moscovei, purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis, care calatorea cu el, s-a declarat convinsa ca opozantul a fost victima unei "otraviri intentionate".Ziare.com transmite in regim livetext ultimele informatii despre situatia lui Aleksei Navalnii.Anturajul opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce a fost victima unei "otraviri" potrivit apropiatilor sai, a sesizat vineri Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a obtine de la autoritatile ruse autorizatia de a-l transfera in Germania, informeaza institutia, potrivit AFP.Anturajul "cere ca CEDO sa invite guvernul rus sa autorizeze ca dl Navalnii sa fie transportat in Germania pentru a primi ingrijiri", a precizat aceeasi sursa, precizand ca acest caz "va fi examinat in zilele urmatoare".Oficialii Ministerului Sanatatii din regiunea siberiana unde Alexei Navalnii este spitalizat au anuntat vineri dupa-masa ca un laborator al politiei a descoperit o substanta chimica de natura industriala in parul si pe mainile criticului Kremlinului, transmite Reuters.Mai devreme in cursul zilei seful spitalului din Omsk unde Navalnii este tratat a declarat ca urme ale unei substante chimice au fost depistate pe hainele si degetele barbatului in varsta de 44 de ani.Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii i-a cerut presedintelui Vladimir Putin intr-o scrisoare transmisa pe Twitter sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Consider ca Aleksei Navalnii are nevoie de un ajutor medical calificat in Germania", a scris Iulia Navalnaia in scrisoare.Ea precizat ca sunt reunite "toate posibilitatile pentru transportul imediat al lui Aleksei sub supravegherea medicilor la inalt nivel".Potrivit unui aliat al opozantului, scrisoarea sotiei lui Navalnii a fost trimisa direct Kremlinului.Intre timp, anturajul lui Navalnii a transmis ca medicii germani ajunsi in Rusia pentru potentialul sau transfer au primit permisiunea sa il vada pe opozantul rus."Medicii care au venit cu acest zbor de la Nurnberg (inchiriat de un ONG pentru transferul lui Navalnii in Germania - n.r.) si care initial nu au primit acces la pacient, l-au obtinut in cele din urma acum cateva minute", a anuntat intr-o conferinta de presa la Berlin un membru al anturajului opozantului, Leonid Volkov, care a spus ca este vorba de un pas inainte.Comisia Europeana cere Moscovei sa permita transferul rapid in Germania, pentru tratament, al liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, solicitand, de asemenea, si o ancheta privind presupusa otravire a acestuia, transmite Reuters."Ne asteptam la o investigatie rapida, independenta si transparenta, iar daca se confirma, cei respinsabili trebuie sa fie trasi la raspundere", a declarat o purtatorare de cuvant a Comisiei intr-o conferinta de presa.Medicul-sef de la spitalul din Siberia unde este tratat opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a declarat vineri ca acesta a fost diagnosticat cu o boala metabolica a carei cauza este glicemia scazuta, informeaza Reuters.Doctorul Aleksandr Murahovski de la spitalul din Omsk unde este internat Navalnii a mai spus ca pe hainele si degetele acestuia au fost gasite urme de substante chimice industriale.Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, intr-o discutie telefonica avuta joi cu presedintele rus Vladimir Putin, a informat vineri un oficial european de rang inalt, potrivit Reuters.Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , afirma ca situatia liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii este una "profund ingrijoratoare" si ca este necesara "o ancheta impartiala privind presupusa sa otravire"."Situatia liderului opozitiei ruse Navalnii este profund ingrijoratoare. Trebuie intreprinse toate actiunile pentru a ii fi asigurata cea mai buna ingrijire medicala, in concordanta cu dorintele familiei sale, si, de asemenea, sa fie asigurata o ancheta impartiala privind presupusa sa otravire", scrie Aurescu, vineri, pe Twitter.Germania isi mentine oferta de a-l trata pe Navalnii in Berlin, dar nu este in pozitia de a evalua daca acesta poate fi transportat, a declarat ministrul de externe, Heiko Maas, potrivit U.S. News"Avem un diagnostic complet, dar nu-l putem inca dezvalui. Nu s-au gasit urme de otrava in organismul lui Navalnii", a spus medicul-sef adjunct de la Spitalul din Omsk, Anatoly Kalinichenko.Medicii spitalului din Omsk, unde este internat in coma Aleksei Navalnii, nu vor sa-si dea acceptul pentru ca liderul opozitiei din Rusia sa fie transportat de urgenta in Germania, a transmis vineri dimineata pe Twitter Kira Iarmis, purtatorul de cuvant al lui Navalnii. Acestia ar motiva din conditiilor sale "instabile".Iarmis a adaugat "interdictia de a-l transporta pe Alexei inseamna o amenintare directa pentru viata sa" si a fost decisa de "Kremlin", potrivit BBC. Presedintele ONG-ului german Cinema for Peace, care a efectuat deja o operatiune similara cu un membru al grupului de opozanti Pussy Riot in 2018, a dat anterior asigurari ca Spitalul de Caritate din Berlin este pregatit sa-l primeasca pe Aleksei Navalnii."Medicii fac mai mult decat posibilul, ei chiar lupta pentru a-i salva viata", a declarat reporterilor Anatoli Kalinitcenko, directorul adjunct al spitalului de urgenta din Omsk unde opozantul a fost transportat, plasat in reanimare si legat la un respirator artificial.Principal opozant al Kremlinului si ale carui publicatii denuntand coruptia elitelor ruse sunt pe larg partajate pe retelele sociale, Aleksei Navalnii a fost deja victima unor atacuri fizice. In 2017, el a fost stropit cu un produs antiseptic in ochi in momentul cand isi parasea biroul din Moscova.In iulie 2019, in timp ce ispasea o scurta pedeapsa cu inchisoarea, el a fost tratat la spital dupa ce a inceput sa sufere brusc de abcese in partea superioara a corpului, denuntand o otravire in timp ce autoritatile au facut referire la o "reactie alergica".Kremlinul a declarat ca ii doreste lui Navalnii, "ca oricarui cetatean rus", o "recuperare prompta", subliniind de asemenea ca otravirea este pana acum doar o "simpla presupunere".