Moscova denunta ocolirea Belarusului de catre zborurile europene. "Un comportament iresponsabil"

O purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a denuntat vineri un comportament "iresponsabil care pune in pericol securitatea pasagerilor"."A venit timpul ca Bruxellesul sa invete sa ia masuri care sa fie facute cu adevarat pentru securitatea cetateanului", apreciaza ea.In opinia sa, "rutele anumitor zboruri le creeaza probleme colosale cetatenilor".Statele membre UE au cerut luni companiilor aeriene europene sa ocoleasca spatiul aerian belarus, dupa deturnarea avionului Ryanair care asigura o legatura intre Grecia si Litiania, doua sate membre UE, sub pretextul unei false alerte cu bomba, cu scopul de a-l aresta pe opozantul Protasevici.Rusia considera ca aliatul sau belarus , care da asigurari ca a actionat cu buna-credinta, a depus eforturi sa dea dovada de transparenta si ca sanctiunile europene sunt premature, atat timp cat nicio ancheta nu a ajuns la concluzia pe care o sustine.In ultimele zile, mai multe zboruri ale unor companii europene cu destinatia Moscova au fost anulate, din cauza ca Rusia nu a aprobat schimbari ale planurilor de zbor in vederea ocolirii Belarusului.Vladimoir Putin il primeste vineri seara la Soci pe omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko - o intalnire obisnuita si prevazuta de mult timp.Agenda pare ca nu afost afectata de dosarul zborului deturnat, iar cei doi lideri preconizeaza sa vorbeasca mai ales despre integrarea economica.Companii aeriene europene, inclusiv Air France, au fost nevoite sa anuleze, vineri, sa anuleze mai multe zboruri, din cauza lipsei undei verzi a Rusiei a unei schimbari de ruta in vederea ocolirii spatiului aerian belarus.Un zbor Air France Paris-Moscova a fost anulat.Compania austriaca Austrian a anulat, la randul sau, un zbor Viena-Moscova, joi, din cauza lipsei autorizatiei Rusiei in vederea unei schimbari a rutei.Acest zbor a obtinut pana la urma, vineri, o autorizatie a autoritatilor ruse in vederea ocolirii Belarusului.