Olimpiada Soci 2014: Guvernul rus acuza jurnalistii straini de minciuna si le-a instalat camere video si in toaleta

Guvernul rus sustine ca are dovezi ca jurnalistii care au descris conditiile de cosmar din hotelurile din Soci mint. De ce? Pentru ca aparatura video de supraveghere instalata pe furis in camerele lor arata ce fac de fapt acestia in camerele lor.

Intregul Internet a fost inundat saptamana aceasta cu imagini si marturiii ale jurnalistilor occidentali din hotelurile de la Soci. Un jurnalist, Stacy St. Clair, a postat pe Twitter despre lipsa unor dotari elementare.

"Hotelul meu nu are apa. Cand se da totusi drumul la apa, avem un anunt in hol care spune 'nu folositi apa ca sa va spalati, contine ceva periculos", scrie Huffington Post.

Joi, insa, oficialii rusi au dezmintit relatarile, iar vicepremierul Dmitri Kozak a declarat ca pe filmarile realizate de camerele de supraveghere din hoteluri se vede ca totul e in regula.

Kozak, care a fost responsabil si pentru pregatirea Jocurilor Olimpice, a impartasit opinia ca unii dintre vizitatorii occidentali incearca in mod deliberat sa saboteze inceperea Olimpiadei.

"Avem camere de supraveghere care arata ca oamenii dau drumul la dus, il indreapta spre un perete si apoi pleaca din camera toata ziua", a sus oficialul rus si, imediat, un adjunct a indepartat reporterul care era in preajma, inainte ca vicepremierul rus sa apuce sa fie intrebat mai mult despre camerele de supraveghere din camere.

In acest fel, jurnalistii pot adauga si "spionaj dubios din partea autoritatilor" pe lista de plangeri din partea Rusiei. Departamentul de Stat al SUA i-a avertizat de altfel pe cetatenii americani ca "nu ar trebui sa aiba nici o asteptare in privinta spatiului privat, nici macar in camerele de hotel", cand vor ajunge la Soci.

Jurnalistii si sportivii occidentali au dezvaluit ca nu au apa, cand au nu e calda sau nu e potabila, iar dotarile din hoteluri lipsesc.