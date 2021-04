Cum a fost ucis la Londra omul de afaceri rus Nikolai Gluskov, critic al Kremlinului. Concluziile anchetei autoritatilor britanice

Medicul legist Chinyere Inyama a stabilit ca Gluskov a fost ucis.Un rezumat al raportului patologic destinat instantei afirma ca ranile "ar putea sa fi fost provocate de presarea gatului, din spate, agresorul fiind in spatele victimei", a relatat BBC. Politia britanica a apelat la informatii ca parte a unei anchete de crima si a declarat ca incearca sa urmareasca o masina neagra care a fost vazuta in jurul casei victimei, dar care nu a fost niciodata urmarita. Ancheta este condusa de politia anti- terorism Moartea omului de afaceri Gluskov a avut loc la scurt timp dupa tentativa de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, in orasul englez Salisbury, desi detectivii au spus ca nu exista nimic care sa lege evenimentele.Gluskov a fost, de asemenea, un asociat al regretatului magnat rus Boris Berezovski, care a fost gasit mort in martie 2013, cu o esarfa legata la gat, in baia unui conac de lux aflat la vest de Londra. Familia lui Berezovski se temea ca acesta ar fi putut fi ucis de dusmani din Rusia.Politia britanica si expertii criminalistici au concluzionat ca este vorba de sinucidere, desi un judecator britanic a ajuns in 2014 la un verdict deschis cu privire la moartea lui Berezovski, afirmand ca nu poate fi sigur daca rusul s-a sinucis sau a fost victima unui joc crud.