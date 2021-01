Parlamentul ucrainean interzice prin lege vaccinurile anti-COVID-19 produse de Rusia

Cum au inceput disputele

Guvernul ucrainean a anuntat ca se asteapta sa primeasca intre 100.000 si 200.000 de doze cu vaccin Pfizer-BioNTech, prin intermediul programului COVAX, in luna februarie.Niciun vaccin nu a fost deocamdata aprobat in Ucraina , insa autoritatile locale au afirmat in repetate randuri ca nu vor autoriza vaccinuri dezvoltate in Rusia, cu care Ucraina intretine relatii tensionate."O anumita forta politica tocmai a creat un val de isterie despre inregistrarea vaccinului rusesc", a declarat ministrul ucrainean al Sanatatii, Maksim Stepanov, intr-o conferinta televizata."Pot sa va spun imediat: Puteti sa fiti isterici pentru multa vreme, pentru ca nimeni nu va inregistra vaccinul rusesc in tara noastra", a adaugat el.Biolik, o companie farmaceutica ucraineana sprijinita de Viktor Medvedciuc, o personalitate a opozitiei pro-ruse, a anuntat la inceputul acestei luni ca a depus o cerere pentru ca statul ucrainean sa aprobe vaccinul rusesc Sputnik V, o initiativa controversata tinand cont de relatiile tensionate dintre autoritatile de la Kiev si Moscova Disputele dintre cele doua tari au inceput dupa anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea , in 2014, si implicarea in conflictele armate din regiunea Donbas, aflata in estul Ucrainei, despre care oficialii de la Kiev afirma ca au facut deja peste 14.000 de victime.