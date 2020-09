Rusia: Perchezitii la sediile Opozitiei si la domiciliile unor candidati din Moscova, inaintea alegerilor regionale de duminica

Aceste perchezitii au avut loc in cadrul unei mai vechi anchete penale cu privire la Iukos - grupul petrolier, in prezent desfiintat, al opozantului Mihai Hodorkovski - a anuntat conducerea partidului, finantata de catre fostul oligarh.Mai multe formatiuni din cadrul opozitiei s-au unit, in vederea alegerilor locale prevazute duminica, sub numele de Democrati Uniti, pentru a infrunta Partidul Rusia Unita al lui Vladimir Putin In afara de sediile Rusiei Deschise, domiciile unui numar de sapte candidati sau membri ai echipei de campanie din regiunile Vladimir, Ivanovo si Tatarstan au fost perchezitionate, a anuntat partidul.Politia a perchezitionat, de asemenea, redactia de la Moscova a MBKh, un organ de presa de asemenea finatat de catre Mihail Hodorkovski."Este evident ca acesti candidati fara eticheta si sediile Democratilor Uniti nu au nimic a face cu Iukos. Este vorba despre presiuni si despre o atingere la adresa dreptului din partea statului, in interesul (partidului prezidentiale) Rusia Unita", a denuntat Anastasia Burakova, in numele Partidului Rusia Deschisa.