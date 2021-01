Politia din Rusia aresteaza aliati ai lui Navalnii inaintea manifestatiilor programate pentru weekend

Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, retinuta

Ancheta lui Alexei Navalnii

Echipa lui Aleksei Navalnii a lansat un apel catre simpatizantii acestuia sa "iasa in strada" sambata in 65 de orase din Rusia pentru a cere eliberarea liderului lor, detinut de la revenirea in tara duminica, dupa mai multe luni de convalescenta in Germania din cauza unei presupuse otraviri.In urma avertisementelor oficiale difuzate in ultimele zile pentru a-i descuraja pe contestatari, politia rusa a arestat-o joi pe Liubov Sobol, o personalitate marcanta a opozitiei si apropiata de Navalnii."Ea a fost arestata pentru ca lansat apeluri la manifestatii neautorizate", a declarat pentru AFP avocatul sau, Vladimir Voronin Purtatoarea de cuvant al lui Navalnii, Kira Iarmis, a fost de asemenea retinuta joi seara, dupa o perchezitie la domiciliul sau din Moscova , a reusit ea sa transmita prin Twitter Un alt colaborator important al lui Navalnii, Gheorghi Alburov, a anuntat si el pe Twitter ca a fost arestat, intr-o gara a capitalei ruse.De nationalitate belarusa, Vladlen Los, un avocat al organizatiei anticoruptie a lui Navalnii, a transmis si el ca a fost arestat si a fost somat sa paraseasca Rusia.Echipa lui Navalnii la Krasnodar (sud-vest) a indicat de altfel ca responsabila sa, Anastasia Pancenko, a fost de asemenea arestata.In fata mobilizarii anuntate pentru sambata, Parchetul rus a anuntat masuri in vederea "limitarii accesului la informatii ilegale" difuzate online si constituind "apeluri de participare la actiuni ilegale in masa".La randul sau, Ministerul de Interne rus s-a declarat pregatit "sa protejeze ordinea publica" si a promis sa-i urmareasca pe autorii apelurilor prin internat la manifestatii Anterior, agentia rusa de supraveghere a telecomunicatiilor Roskomnadzor a adresat un avertisment platformelor TikTok si VKontakte, echivalentul rus al Facebook , ordonandu-le sa blocheze continuturile considerate apeluri catre "minori sa participe la activitati ilegale".Joi, Roskomnadzor a amenintat intre altele cu amenzi, mergand pana la 4 milioane de ruble (44.600 de euro) platformele de internet care nu vor suprima "informatiile interzise".Dupa arestarea sa duminica, Aleksei Navalnii a ripostat marti, difuzand o ancheta despre imensa si fastuoasa proprietate de care ar beneficia - potrivit lui - presedintele Vladimir Putin pe malul Marii Negre si a carei construire ar fi costat peste 1 miliard de euro.Joi seara, aceasta ampla investigatie insotita de o inregistrare video de aproape doua ore fusese deja vizualizata de peste 47 milioane de ori pe YouTube.Kremlinul a respins total aceste acuzatii, denuntand un "atac" impotriva lui Putin si calificandu-i drept "escroci" pe membrii echipei lui Navalnii.Aceasta inregistrare video a alimentat mii de publicari pe retelele de socializare, reiterand apelul de a manifesta pentru eliberarea opozantului.Tinerii sunt mobilizati in special pe TikTok, in timp ce mai multe personalitati, intre care actori, muzicieni si atleti si-au anuntat sprijinul pentru Navalnii.Fostul capitan al selectionatei ruse de fotbal, Igor Denisov, putin interesat in prezent de politica, considera ca opozantul - pentru care are un "mare respect" - "trebuie sa fie eliberat".Foarte popularul moderator al unei emisiuni pe YouTube, Iuri Dud, a denuntat o situatie "scandaloasa" intr-o postare pe care a obtinut 835.000 de like-uri pe Instagram.Echipa lui Navalnii a afirmat ca a primit donatii, totalizand aproape 10 milioane de ruble (112.000 euro).Aleksei Navalnii, a carui eliberare este ceruta de UE si SU, a fost arestat la revenirea sa in Rusia, dupa mai multe luni de convalenscenta in Germania, unde a fost transportat dupa o presupusa otravire careia i-a fost victima in august in Siberia.El acuza Kremlinul ca este responsabil de aceasta, ceea ce Moscova dezminte, denuntand un complot care implica Occidentul.