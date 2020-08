Politia rusa anunta ca a deschis primele investigatii in cazul otravirii lui Aleksei Navalnii

Anchetatorii rusi au lansat "examinari preliminare legate de spitalizarea lui Aleksei Navalnii la 20 august la Omsk", a anuntat intr-un comunicat filiala din Siberia a Ministerului rus de Interne, adaugand ca a inspectat locurile pe unde a trecut el si a confiscat "peste 100 de obiecte care ar putea avea valoare de proba".Navalnii este in coma indusa medical la un spital din Berlin unde a fost transportat sambata dupa ce a cazut bolnav in timpul unui zbor in Rusia . Clinica germana sustine ca primele examinari medicale indica o otravire, in timp ce medicii rusi care l-au tratat pe Navalnii intr-un spital din Siberia au contrazis diagnosticul.In varsta de 44 de ani, Navalnii a fost in ultimul deceniu unul dintre cei mai duri oponenti interni ai presedintelui rus Vladimir Putin , organizand mai multe serii de proteste impotriva liderului de la Kremlin, pe care il acuza de perpetuarea fenomenului extrem de raspandit al coruptiei.Lui Navalnii i s-a facut rau la 20 august in timpul unui zbor de la Tomsk, oras din Siberia, spre Moscova, iar aeronava a aterizat de urgenta in orasul siberian Omsk pentru ca opozantul sa fie spitalizat si sa primeasca primele ingrijiri.