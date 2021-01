VIDEO Politia rusa aresteaza sustinatorii lui Alexei Navalnii inainte de aterizarea acestuia la Moscova. Imagini impresionante cu zecile de manifestanti din aeroport

Crowd at Vnukovo airport waiting for Navalny to arrive from Berlin. Many think he's likely to get detained to before he gets here but are coming out to show support. pic.twitter.com/Oafvy0SvLr - Andrew Roth (@Andrew__Roth) January 17, 2021

Navalny boards his flight to Moscow. As one supporter outside put it: "balls of steel". pic.twitter.com/HfBWAfzsKH - Loveday Morris (@LovedayM) January 17, 2021

Navalnii a decolat dupa-amiaza din Berlin, pentru a reveni in Rusia , desi autoritatile din tara sa au avertizat ca ar putea fi arestat la sosire.Unul din colaboratorii celui mai cunoscut dizident rus a numit sapte colaboratori ai acestuia care au fost retinuti de fortele de ordine.Navalnii se afla in Germania din august. El a fost internat la Berlin pentru a fi tratat dupa ce a fost otravit cu agent neurotoxic Noviciok.Miercuri, dupa ce opozantul si-a anuntat intentia de a se intoarce in Rusia, autoritatile penitenciare din Moscova au facut cunoscut ca vor face toate demersurile pentru a-l aresta sub acuzatia de incalcare a conditiilor de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014.Avionul companiei ruse Pobeda la bordul caruia se afla Navalnii urmeaza sa aterizeze pe aeroportul Vnukovo din Moscova la ora locala 19.20 (16.20 GMT).Joi, serviciul penitenciar din Moscova a anuntat ca va face totul pentru a-l aresta imediat ce va ajunge in Rusia, acuzandu-l ca nu a respectat conditiile unei eliberari conditionate dupa o condamnare la inchisoare cu suspendare pentru delapidare, intr-un caz din 2014 despre care Navalnii spune ca a fost fabricat.Aleksei Navalnii a fost transferat in august 2020 in Germania, la spitalul Charite din Berlin, dupa ce i se facuse rau la bordul unui avion care il aducea din Siberia la Moscova. El a fost externat la 23 septembrie, dupa ce, conform spitalului, starea sa "s-a imbunatatit suficient".Germania, sprijinita de aliatii sai, a afirmat ca opozantul presedintelui rus a fost victima unei otraviri cu un agent neurotoxic din familia Noviciok.Navalnii a dat vine pentru otravire pe FSB, serviciul secret al Rusiei, la ordinele lui Putin. Liderul rus a respins acuzatiile. Oficiali rusi au refuzat intr-o prima faza sa accepte si ca Navalnii a fost otravit.