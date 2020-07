Procurorii rusi cer condamnarea la zece ani de inchisoare a fostului puscas marin american Trevor Reed

Trevor Reed este acuzat de agresarea a doi politisti, in august 2019, chemati la o petrecere la care tanarul se afla in stare de ebrietate.Unul dintre politisti sustine ca Trevor Reed a incercat sa-l dezarmeze in timp ce era condus cu o masina la un post de politie.Celalalt a dat asigurari ca a fost lovit in abdomen de catre american.Reed - mentinut in detentie provizorie din august - a pledat nevinovat, insa a recunoscut ca nu isi aminteste incidentul.Parchetul rus a cerut miercuri ca tanarul texan sa fie condamnat la noua ani si opt luni de inchisoare - aproape pedeapsa maxima de zece ani de inchisoare prevazuta de lege, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a Tribunalului Golovinski de la Moscova Verdictul urmeaza sa fie anuntat joi.Dosarul Trevor Reed se desfasoara in contextul in care in Rusia circula zvonuri despre un eventual schimb de detinuti intre Moscova si Washington In iunie, alt fost puscas marin, Paul Whelan, care are totodata nationalitatile britanica, irlandeza si canadiana, a fost condamnat la 16 ani de inchisoare cu privire la spionaj, o condamnare pe care Whelan si apropiatii sai o denunta drept "politica".Avocatul lui Whelan a evocat, dupa pronuntarea pedepsei, posibilitatea ca clientul sau fie eliberat in schimbul eliberarii a doi rusi detinuti in Statele Unite, celebrul vanzator de armament Viktor Bout si pilotul Konstantin Iarosenko, detinut cu privire la trafic de droguri.