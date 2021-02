Rusia ar pregati un program prin care sa "sparga" 6,7 miliarde de dolari pentru a calma nemultumirile sociale

Protestele declansate de arestarea lui Navalnii

Programul, care, potrivit unei surse, ar putea fi anuntat de presedintele Vladimir Putin in urmatoarele saptamani, in cadrul unui discurs anual, urmeaza protestelor nationale de luna trecuta, care au afectat valoarea rublei.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a comentat planurile, dar a negat ca o astfel de initiativa a guvernului ar avea rolul sa descurajeze protestele. El a spus ca orice fel de legatura intre programul de ajutoare si proteste "nu corespunde realitatii".Un purtator de cuvant al premierului Mihail Misustin a spus ca nu are cunostinta despre aceasta propunere.Protestele recente au fost provocate de arestarea politicianului de opozitie si critic al Kremlinului Alexei Navalnii, care a fost retinut la revenirea in Rusia , dupa ce a fost tratat in Germania in urma otravirii sale cu un agent neurotoxic, Noviciok, in august anul trecut, in timp ce se afla in Siberia.Unii protestatari au spus ca au iesit in strada pentru a-si exprima frustrarea provocata de scaderea standardelor de viata si decalajul intre un numar mic de oameni bogati si restul populatiei.Cele doua surse guvernamentale au spus ca pachetul de cheltuieli are rolul sa ii faca pe oameni sa simta ca autoritatile cunosc problemele lor financiare si ca fac ceva sa ii ajute.Prima dintre surse a spus ca programul de ajutoare este in valoare de aproximativ 500 de miliarde de ruble (6,74 miliarde de dolari).Cea de-a doua sursa a afirmat ca programul va fi echivalent cu 0,5% din PIB-ul Rusiei prognozat pentru 2021, care, potrivit calculelor Reuters, ar fi de circa 580 de miliarde de ruble (7,81 miliarde dolari).Salariul mediu a crescut la echivalentul a circa 660 de dolari, la sfarsitul anului 2020, dar venitul real ajustat la inflatie a scazut anul trecut la 3,5%, iar somajul a crescut aproape de 6%, pentru prima oara din 2011.Economia a inregistrat anul trecut cea mai grava contractie din ultimii 11 ani, iar inflatia a atins nivelul de 5,2% in ianuarie, fiind peste tinta bancii centrale, de 4%.