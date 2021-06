Rusia apara statutul de "eliberator" al Uniunii Sovietice in Al Doilea Razboi Mondial. Ce spunea legea dezbatuta in parlamentul de la Moscova

Proiectul prevede si introducerea unui nou articol care interzice "negarea rolului decisiv al poporului sovietic asupra Germaniei naziste" in discursul public, pe internet si in mass-media. Interzice si negarea misiunii umanitare a URSS-ului in eliberarea tarilor europene.Proiectul a fost introdus in camera inferioara a Parlamentului pe 5 mai la initiativa sefei Comisiei pentru Cultura a Dumei de Stat, Elena Iampolskaia, prim-vicepresedintele Dumei de Stat, Aleksandr Jukov si senatorul Aleksei Puskov.Potrivit autorilor proiectului de lege , "are drept scop pastrarea memoriei aparatorilor Patriei, asigurarea protectiei juridice a adevarului istoric si a semnificatiei faptei eroice a poporului in apararea Patriei".Amintim ca armata Uniunii Sovietice a alungat Germania nazista din Europa de Est in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial folosind arme, vehicule, benzina si cizme americane."Inainte ca Statele Unite sa intre in al doilea razboi mondial, si apoi pe toata durata conflagratiei, America a trimis arme si echipamente in Uniunea Sovietica, pentru a o ajuta sa invinga invazia nazista. Din 1941 pana in 1945 au fost livrate 400.000 de jeepuri si camioane, 14.000 de avioane, 13.000 de tancuri, arme, munitie, tehnica militara, medicamente, paturi, incaltaminte, milioane de tone de produse petroliere si mancare, toate in valoare de 11,3 miliarde de dolari (180 de miliarde la valoarea din 2016)".Din punct de vedere tehnic, acesta a fost un imprumut, dar la sfarsitul razboiului, S.U.A. nu au cautat sau asteptat prea multe in ceea ce priveste rambursarea de catre URSS. In memoriile sale, Nikita Hrusciov a descris modul in care Stalin a subliniat valoarea ajutorului: "El a declarat direct ca, daca Statele Unite nu ne-ar fi ajutat, nu am fi castigat razboiul", se arata intr-o postare facuta de Ambasada SUA la Bucuresti in preajma zilei de 9 mai 2021, relateaza Deschide.md