Propaganda lui Putin impotriva Romaniei: Ce urmareste de fapt si cum o putem contracara

Propaganda Kremlinului nu conteneste sa arunce cu noroi in tot ce inseamna Uniunea Europeana si NATO, iar cea mai recenta tinta a devenit tara noastra.

Saptamana trecuta, postul de televiziune Rossia 1 a difuzat un documentar manipulator in care Romania era prezentata drept o tara de mana a treia, a carei situatie s-a inrautatit mult dupa aderarea la UE, in 2007.

In materialul de presa apareau oameni saraci, cartiere mizerabile, fabrici inchise, chiar si un interviu cu fostul presedinte Traian Basescu, care, dupa ce a vazut documentarul, a acuzat ca i-au fost scoase vorbele din context.

Basescu raspunde propagandei de la Moscova: Ce aflam noi de la rusi? Ca fostul presedinte al Romaniei e pro-nazist

Inclusiv ambasadorul SUA Hans Klemm a declarat, miercuri, ca "Romania este tinta razboiului de propaganda dus de Rusia", avertizand ca acesta este un nou tip de amenintare.

Toate acestea contureaza o imagine de-a dreptul catastrofala si, bineinteles, falsa, a tarii noastre, insa, pentru cetatenii rusi, aceasta este realitatea, intrucat cei mai multi cred orbeste in ce le servesc ziaristii controlati de Kremlin, sustine Marin Gherman, analist politic din Cernauti si presedintele Centrului Media BucPress, care este preocupat de propaganda rusa si de parcursul european al fostelor tari sovietice.

"Rusii au in mare parte incredere in propriile mijloace de informare in masa, inclusiv in postul Rossia 1. Au tot fost invatati sa creada in televiziune (...). Din pacate, rusii nu prea stiu limba engleza, mai ales in spatiile rurale, si de aceea si accesul la informatii pe Internet sau in alta parte este destul de limitat", a declarat analistul pentru Ziare.com.

Mai mult decat atat, toate mijloacele alternative de informare din Rusia sunt puse la zid de sistemul lui Vladimir Putin. Aceasta tara aproape ca a ramas fara grupuri de presa "care sa nu fie atat de loiale sau tolerante fata de autoritatile ruse", ne-a spus Gherman, adaugand ca oamenii au cea mai mare incredere in Presedintie si mass-media, potrivit sondajelor din 2015.

Cine opune rezistenta are de suferit

Exista si jurnalisti care opun rezistenta acestui joc murdar, insa unii platesc cu viata pentru asta: "Eforturile jurnalistilor nu sunt concentrate in cadrul unei trust de presa, unei institutii media, stim ce s-a intamplat cu unii jurnalisti care s-au pronuntat impotriva politicii lui Putin - noi nu avem probe directe, insa toata lumea spune ca au fost ucisi de acest regim. Incercarea de a spune adevarul este foarte periculoasa in Rusia - scria recent si The Daily Beast".

Analistul din Cernauti spune ca nu este pentru prima data cand presa din Rusia si-a indreptat privirile catre Romania.

"Au mai fost si alte filme documentare de acest fel. Unul din 2014 s-a referit la regimul Antonescu - se incerca atacarea imaginii actuale a Romaniei prin diverse comparatii anacronice cu regimul Antonescu, se spunea ca Romania a fost aliata nazismului si a lui Hitler", a aratat Gherman.

Analistul ne-a mai spus ca, recent, Rusia a incercat o astfel de manevra si in Franta, insa jurnalistii de acolo au demascat propaganda Kremlinului. Mai exact, postul TV Rossia 24 a realizat o serie de interviuri cu cetateni din Hexagon, "care povesteau ce rau e in UE, cat de mare e coruptia acolo, ce probleme sunt in Uniune, ca sunt homosexuali multi si asa mai departe".

Apoi, ziaristii unui post din televiziunea publica franceza i-au gasit pe unii dintre acesi oameni, le-au pus in fata imaginile si i-au intrebat daca asta au vrut sa spuna cu adevarat. "Toti au spus ca nu, cuvintele au fost scoase din context sau nu au fost traduse corect", a punctat Gherman.

"Se incearca discreditarea ideii de unitate europeana si a ideii de NATO, de altfel. La Romania este clar, sunt nemultumiri in Rusia referitoare la colaborarea romano-americana si amplasarea de trupe NATO in Romania.

Regimul lui Putin incearca o comparatie: 'Uitati-va ce rau e in UE sau in SUA si ce bine traim noi aici, in mentalitatea noastra rusa, slava, ortodoxa'. Aceasta asimetrie informationala a trecut treptat de la nivelul consumatorului intern (din Rusia - n.red.) si a inceput sa se infiltreze tot mai mult, inclusiv in mentalitatea si spatiul informational din diferite state ale UE", a detaliat jurnalistul din Ucraina.

Nu romanii sunt tinta

Cu toate acestea, nu romanii sunt tinta masinariei de propaganda a Moscovei, ci, in primul rand, cetatenii din Republica Moldova si Ucraina, carora Putin incearca sa le arate ca modelul european este, de fapt, o capcana.

"'Romania este un stat sarac si, daca vreti sa fiti tot atat de saraci si prost administrati cum sunt romanii, vedeti spre ce tindeti' - acest mesaj este adresat statelor din fosta Uniune Sovietica. In R.Moldova vedem o mare influenta a spatiului informational rus si cetatenii nu prea sunt documentati, vad 'cat de rau' traiesc romanii - si ucrainenii la fel -, iar atunci pot intr-un fel sau altul sa puna sub semnul intrebarii aspiratia europeana, sa respinga modelul european si, poate intr-o buna zi, sa se intoarca cu fata spre modelul rus sau euroasiatic", ne-a descris Marin Gherman mecanismul de gandire la care tinteste propaganda rusa.

Analistul din Ucraina a laudat recenta initiativa a Guvernului Cehiei de a crea un departament care sa se ocupe de contracararea propagandei ruse. "Cred ca este deja un semnal pentru toti cei care incearca sa nu permita ca un spatiu informational strain sa determine evolutii politice negative in alte state", a conchis Marin Gherman.

