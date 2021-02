FOTO VIDEO Protest simbolic al rusoaicelor, in sprijinul lui Alexei Navalnii, de Ziua Indragostitilor: "Libertate pentru prizonierii politici"

Happening right now in #Moscow. They are chanting, "Love is stronger than fear." Courageous Russian women pic.twitter.com/EZGxzBRxvf - Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 14, 2021

#Russia Protests in #Belarus inspired Russians more than I could have imagined. Women in #Moscow and St Petersburg gathered in human chains of solidarity with Yulia Navalnaya and female political prisoners in Russia. In the same way, women were gathering with flowers in Belarus pic.twitter.com/66xqH9gWAi - Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 14, 2021

Mai multe femei s-au aliniat de-a lungul strazii Old Arbat, o strada turistica pietonala din apropierea Ministerului de Externe, tinand in maini o lunga panglica alba. Ele au scandat: "Dragostea este mai puternica decat frica" si "Libertate pentru prizonierii politici".Unele participante au tinut in maini fotografii ale femeilor care au ajuns in inchisoare pentru activismul lor si inimioare rosii.Avocatii liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii au facut vineri, 12 februarie, recurs la pedeapsa cu inchisoarea de trei ani si jumatate impusa , in data de 2 februarie, pentru incalcarea termenilor unui control judiciar.Navalnii a fost condamnat la 2 februarie pentru ca nu s-a prezentat in persoana in fata unui ofiter de probatiune, de doua ori pe luna, dupa pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare cu suspendare pe care o primise in 2014 pentru frauda comerciala in legatura cu compania "Yves Rocher Vostok".Dupa arestarea lui Alexei Navalnii, sustinatorii sai au participat la proteste in sute de localitati din Rusia.