Proteste la Moscova - Mii de rusi sunt nemultumiti de legea adoptiilor

Mii de rusi au iesit duminica pe strazile Moscovei, in semn de protest fata de decizia Parlamentului de a interzice adoptia copiilor din Rusia de catre familiile de americani.

Protestatarii au fluturat banere cu chipurile parlamentarilor implicati in conceperea legii privind adoptiile internationale, peste care au scris cuvantul "Rusine". Participantii au botezat actiunea "Marsul importiva nemernicilor" si le-au cerut liderilor de la Kremlin "sa-si ia mainile de pe copii".

Vremea extrem de geroasa nu i-a impiedicat pe rusi sa iasa in numar mare pe strazile Moscovei, astfel incat au ocupat trei bulevarde. Potrivit New York Times, autoritatile locale ar fi aprobat participarea a maximum 9.500 de persoane la proteste, insa reprezentantii unui grup de activisti ar fi declarat pentru agentia Interfax ca, in realitate, 24.000 de persoane au iesit duminica pe strazile Moscovei.

Rusii pareau sa fi uitat de clasicele sloganuri impotriva Kremlinului, astfel ca s-au unit pentru a apara cauzele orfanilor din Rusia. Numarul copiilor institutionalizati din Rusia este foarte mare, iar principalul "furnizor" de familii adoptive pentru acestia era Statele Unite.

Problema adoptiilor orfanilor rusi de catre familiile de americani a impartit opinia publica din Rusia intre cei care sustin proiectul de lege adoptat de Kremlin, invocand cazurile de abuzuri ale parintilor americani, si intre cei care isi doresc ca micutii din centrele de plasament sa aiba parte de o familie.

