Putin a pus gand rau Statului Islamic: Cum vrea sa il lase fara bani

Rusia conduce o initiativa a Consiliului de Securitate ONU pentru sporirea presiunii asupra tarilor, pentru a reduce fluxul de bani catre militantii Statului Islamic.

Anuntul vine dupa ce Consiliul de Securitate, organism cu 15 membri, a condamnat faptul ca gruparea extremista a ars de viu un ostatic, pilot iordanian, scrie Al Arabiya.

Moscova intocmeste o rezolutie cu privire la acest subiect, au declarat diplomati rusi miercuri. "O pregatim si speram ca va fi adoptata de Consiliul de Securitate ONU in urmatoarele zile", a spus un reprezentant al misiunii ruse la ONU.

Rusia a pus in circulatie printre ceilalti membri permanenti ai Consiliului (SUA, Marea Britanie, Franta si China) un proiect al rezolutiei si este de asteptat sa il distribuie intregului Consiliu in curand.

Diplomati ce reprezinta alte state in Consiliu au aratat ca Rusia rareori intocmeste proiecte de rezolutie, dar finantarea gruparii extremiste este o chestiune de mare importanta pentru Moscova, intrucat multi cetateni ceceni s-au alaturat gruparii.

Rezolutia se va concentra pe trei surse principale de venit pentru Statul Islamic: petrolul, vanzarea de antichitati si rascumpararea platita pentru ostatici. Rezolutia cere tarilor sa nu achizitioneze petrol de la Statul Islamic, sa inceteze sa mai plateasca rascumparari si sa nu cumpere antichitati pe care militantii gruparii le-au obtinut prin furt si jaf.

Un diplomat occidental a aratat ca, in urma loviturilor aeriene ale coalitiei internationale condusa de SUA, veniturile din petrol ale Statului Islamic s-au diminuat de la peste un milion de dolari pe zi la aproximativ 500.000.

Alte sume obtinute de Statul Islamic, potrivit unui raport ONU din noiembrie: cateva milioane de dolari pe luna din taxarea ilegala a persoanelor aflate sub controlul sau in teritoriile ocupate in Irak si Siria si intre 96.000 si 123.000 de dolari pe zi din rascumparari. Alte venituri vin din donatii.