Vladimir Putin, votat cel mai atragator barbat din Rusia intr-un sondaj efectuat de site-ul Superjob.ru

In varsta de 68 de ani, Putin a fost singurul care a obtinut un procent de doua cifre in urma numararii raspunsurilor scrise de participanti, scrie Moscow Times 19% din barbatii care au participat la sondaj s-au numit pe ei insisi drept cel mai frumos barbat din Rusia in timp ce 18% din femei au scris ca nu exista barbati frumosi in Rusia.Totusi, presedintele rus inregistreaza o scadere de un procent, fata de anul trecut.La sondaj au participat 1.000 de barbati si 1.000 de femei din peste 300 de orase ale Rusiei, intre 22 martie si 1 aprilie.Acum cateva zile, parlamentul rus a adoptat o lege care i-ar permite lui Putin sa ramana la putere pana in 2036 , an in care ar implini 83 de ani.