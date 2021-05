Putin compara eficienta vaccinurilor rusesti cu cea a armelor Kalsnikov: "Nu am spus-o eu, a spus-o un expert european, dar cu siguranta are dreptate"

Potrivit sursei amintite, care citeaza RIA Novosti, Putin a citat un "expert european" si a comparat vaccinurile cu armele de asalt Kalansnikov. El alaudat si vaccinul "Sputnik Light".In opinia presedintelui rus, mai arata defenseromania.ro , medicamentatia Moscovei impotriva Covid-19, inclusiv vaccinurile, sunt la fel de sigure precum pustile de asalt Kalasnikov. "Nu am spus-o eu, a spus-o un expert european, dar cu siguranta are dreptate", a precizat Putin.Rusia a anuntat ca a omologat versiunea "Light" a vaccinului sau anti-COVID-19, Sputnik V, noul ser fiind administrat intr-o doza unica, fata de doua doze in cazul Sputnik V.Potrivit Rusiei, "Sputnik Light" are o eficacitate de 79,4%, fata de 91,6% in cazul versiunii vaccinului administrat in doua doze.