Putin, in pericol sa piarda sprijinul Germaniei: Partidul Verzilor, favorit la alegeri, vrea sa vanda arme Ucrainei

Aceasta schimbare de politica externa a Germaniei fata de Moscova , s-ar putea produce, in toamna, daca "verzii" vor forma un nou guvern, in care functia de Cancelar, i-ar putea reveni, co-presedintei acestui partid, Annalena Baerbock, potrivit Rmx Desi, Habeck nu a precizat ce fel de echipamente militare ar fi dispusa Germania sa vanda Ucrainei, anumite surse vorbesc de pusti de asalt, nave de patrulare dotate cu rachete si radare anti-artilerie.In Germania, declaratia lui Habeck a fost primita cu scepticism si a fost supusa unor critici, din partea rivalilor politici. Astfel, Johann Wadephul, de la Partidul crestin-democrat, a declarat ca "este iresponsabil sa sustinem livrari de arme din vitrina magazinului.De la ucraineni, cererea pentru aceste sisteme este de inteles. Dar conflictul din Dobass, nu poate fi rezolvat militar. De aceea, vanzarile de arme ar fi o cale gresita de urmat, in acest caz".La randul sau, ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas a criticat initiativa lui Habeck, iar actiunile acestuia ar putea intari opiniile unora, care sustin ca "verzii" sunt neexperimentati, pentru a prelua fraiele guvernarii.Cu toate astea, un sondaj de opinie realizat in Germania, cu cinci luni inaintea alegerilor, situa Partidul Verzilor pe primul loc in top, cu 27% din preferintele votantilor din aceasta tara, cu 3% in fata aliantei CDU/CSU a Angelei Merkel.Ceea ce ar duce la posibilitatea ca "verzii" sa formeze un nou guvern, cu Annalena Baerbock, in fruntea acestuia, care este co-presedinte al formatiunii. Ea a sustinut de mult timp o politica de presiune crescuta asupra Rusiei, fiind chiar si impotriva realizarii conductei de gaze Nord Stream 2, de sub Marea Baltica.