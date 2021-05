Regimul Putin a intocmit lista tarilor "neprietene" Rusiei. Reactia ferma a ministrilor de externe din statele UE

Pentru a-si proteja propriile "interese", Moscova doreste sa ingreuneze sau chiar sa interzica reprezentantelor diplomatice ale tarilor care comit "acte neprietenoase" sa incheie contracte de munca cu cetateni rusi.Asa-numitul personal local este foarte important pentru functionarea misiunilor diplomatice. Insa ambasadele sunt angajatori atragatori pentru traducatori, soferi, gradinari si alte profesii. Guvernul rus trebuie sa intocmeasca lista exacta a statelor si informatiile privind numarul maxim de lucratori locali. Ministrul de externe Serghei Lavrov a anuntat, pe 28 aprilie, ca lista va fi publicata oficial "in curand"."Acest decret este incompatibil cu Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice", a declarat un inalt oficial al UE. Acest lucru a fost discutat si cu ambasadorului rus, care a fost convocat saptamana trecuta, dupa ce Moscova a impus interdictii de intrare reprezentantilor UE.Conventia, incheiata in 1961, reglementeaza drepturile si indatoririle reprezentantilor diplomatici si ale misiunilor nationale. Potrivit acestui lucru, personalul local nu are privilegii diplomatice in sine, insa conventia prevede un principiu general: "Cu toate acestea, statul primitor isi poate exercita suveranitatea asupra acestor persoane doar in asa fel incat sa nu obstructioneze in mod nejustificat misiunea din indeplinirea sarcinilor sale", relateaza faz.net Televiziunea de stat rusa si alte mijloace media loiale lui Putin au numit deja mai multi candidati pentru "lista tarilor neprietenoase". Printre acestea se numara Ucraina Polonia , Republica Ceha, Georgia si cele trei state baltice, precum si principalii adversari occidentali, Statele Unite si Regatul Unit.Nu este clar ce califica o tara pentru a fi clasificata ca "neprietenoasa". Daca ar fi vorba despre acuzatii si sanctiuni impotriva Rusiei, ar putea fi listate si alte tari. Moscova intentioneaza din nou sa construiasca o amenintare pentru lumea exterioara si sa incerce sa imparta UE si NATO "Este ilegal si nelegitim", a spus inaltul oficial. "Daca declara ca nici macar un stat membru nu este prietenos, atunci ar declara ca intreaga UE este neprietenoasa." Daca Rusia incearca sa imparta UE, se va realiza contrariul: "Cu cat apar mai agresivi, cu atat UE este mai unita".