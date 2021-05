Parada militara cu peste 12.000 de soldati, la Moscova. Putin, in discursul aniversar: "Ne vom apara ferm interesele nationale" VIDEO

"Poporul sovietic si-a pastrat juramantul sacru, a aparat patria si a eliberat tarile Europei de ciuma neagra", a spus Putin in fata a peste 12.000 de soldati si veterani rusi."Rusia apara in mod constant dreptul international. In acelasi timp, ne vom apara ferm interesele nationale pentru a asigura siguranta poporului nostru", a mai spus Putin, care a denuntat de asemenea, ceea ce el a numit o intoarcere a ideologiilor vremii, cand "lozincile de superioritate rasiala si nationala, de antisemitism si rusofobie, au devenit din ce in ce mai cinice".Potrivit Ria Novosti, la parada de la Moscova participa peste 12.000 de militari si aproximativ 190 de echipamente militare si 76 de avioane de lupta si elicoptere.Parada de Ziua Victoriei a devenit un eveniment anual abia dupa prabusirea Uniunii Sovietice in 1991. In timpul celor doua decenii la putere ale lui Putin, sarbatoarea a capatat o importanta tot mai mare in proiectarea puterii militare reinnoite a Rusiei.Un sondaj realizat saptamana aceasta de catre institutul de stat VTsIOM arata ca 69% dintre rusi o considera cea mai importanta sarbatoare din calendar.O treime dintre respondenti au spus ca vor participa la sarbatori, in timp ce o cincime au spus ca vor urmari paradele la televizor.