Vladimir Putin semneaza o lege care interzice negarea 'rolului decisiv' al URSS in Al Doilea Razboi Mondial. Ce pedepse sunt prevazute

Noile reglementari, publicate pe site-ul oficial al guvernului rus, interzic de asemenea asimilarea publica a obiectivelor, deciziilor si actiunilor guvernului sovietic, ale comandamentului militar de atunci si ale soldatilor sovietici cu cele ale reprezentantilor Germaniei naziste si ale puterilor Axei din Europa.In plus, Putin a promulgat un amendament la legea impotriva extremismului care interzice afisarea in public a imaginilor si discursurilor liderilor organizatiilor si miscarilor declarate criminale de catre Tribunalul militar international de la Nurnberg.Potrivit Codului de infractiuni administrative, producerea sau difuzarea de materiale extremiste este pedepsita cu amenzi de pana la 3.000 de ruble (aproximativ 40 dolari) sau pana la 15 zile de arest.Acelasi delict comis de persoane juridice este pasibil cu o amenda intre 100.000 si 1.000.000 de ruble (aproximativ 1.370 si, respectiv, 13.700 dolari) sau o intrerupere a activitatii pentru o durata de 90 de zile.Istoricii au criticat aceasta lege, avertizand impotriva unor interpretari excesive ale acesteia. Unii dintre ei au acuzat Kremlinul ca incearca sa-si asigure 'monopolul asupra adevarului', in baza unei legislatii stricte care interzice anumite puncte de vedere istorice.Cu toate acestea, Putin a justificat aceasta lege prin necesitatea de a contracara denaturarea faptelor istorice.In 2019, presedintele rus a criticat vehement o rezolutie a Parlamentului European care - potrivit liderului de la Kremlin - blama URSS pentru declansarea celui de-al Doilea Razboi Mondial. De fapt, rezolutia condamna Pactul Ribbentrop-Molotov incheiat intre Uniunea Sovietica si Germania nazista la 23 august 1939. Pactul continea un protocol aditional secret, care prevedea impartirea sferelor de influenta intre cele doua puteri, de la Marea Baltica la Marea Neagra.