Putin nu intelege scopul sanctiunilor americane la adresa Rusiei: "Statele Unite vor sa ne limiteze dezvoltarea"

Putin a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la Forumul Economic de la Sankt Petersburg , ca SUA sunt deschise in actiunile lor de a intarzia dezvoltarea Rusiei.Totusi, Vladimir Putin a spus vineri ca vrea sa gaseasca modalitatea de a ameliora relatiile Moscovei cu SUA la summitul de pe 16 iunie de la Geneva, impreuna cu omologul sau Joe Biden . "Trebuie sa gasim o cale de a reglementa aceste relatii care sunt in prezent la un nivel foarte prost", a mentionat liderul rus la Forumul Economic de la Sankt Petersburg."Noi nu avem niciun dezacord cu SUA, ei au un singur dezacord: vor sa ne limiteze dezvoltarea, o afirma public, si tot restul decurge de aici", a adaugat el.De asemenea, Putin a respins criticile occidentale cu privire la democratia in Rusia , evocand modul in care sunt reprimate manifestatiile in SUA, de exemplu atunci cand pe 6 ianuarie manifestantii pro-Trump au invadat Congresul, sau in Europa, unde se folosesc din abundenta "gloante de cauciuc".In plus, Vladimir Putin a recunoscut ca si-ar dori ca tarile europene sa plateasca pentru gazul rusesc mai degraba in euro decat in dolari."Euro este total acceptabil pentru noi pentru platile la gaz. Asta s-ar putea face si ar trebui probabil sa se faca", a spus Putin in cadrul unei discutii prin videoconferinta cu cancelarul austriac Sebastian Kurz la acelasi eveniment.Joi, ministrul de finante Anton Siluanov a indicat ca Fondul suveran rus, unde ajung in special veniturile din exporturile de petrol, va lichida toate activele sale in dolari in termen de o luna, pe fondul noilor sanctiuni americane.Potrivit mai multor observatori, aceasta declaratie ar avea mai mult o miza politica decat economica, inainte de summitul in care cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca pentru prima data la Geneva, pe fondul tensiunilor puternice intre Washington si Moscova.Kremlinul face eforturi de ani de zile sa decupleze economia rusa de moneda americana, care nu poate fi ocolita in comertul mondial, dar care face Rusia mai vulnerabila la sanctiunile Washingtonului.