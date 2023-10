Putin s-a gasit cum sa-l apere pe Berlusconi: Daca ar fi fost homosexual...

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca daca fostul premier italian Silvio Berlusconi ar fi fost homosexual, atunci nimeni nu s-ar mai fi atins de el si nu ar mai fi avut probleme cu legea.

"Berlusconi este judecat pentru faptul ca traieste cu femei. Daca ar fi fost homosexual, nimeni nu l-ar fi atins nici cu un deget", a spus Putin in timpul unei dezbateri televizate, conform Europe Online Magazine.

Vladimir Putin, prieten cu Silvio Berlusconi, acuza Occidentul ca exagereaza cu corectitudinea politica. Un impatimit oponent al homosexualilor si uniunilor dintre acestia, Putin sustine ca politicile actuale din Italia pun pe aceeasi treapta familiile cu multi copii cu cele homosexuale. In viziunea sa, asta inseamna ca se pune semnul egal (=) intre credinta in Dumnezeu si cea in Satana.

Rusia este in prezent criticata la nivel international dupa ce Putin a semnat, in aceasta vara, o lege ce interzice propaganda gay directionata catre minori.

Cat despre miliardarul de 76 de ani, acesta a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, in dosarul Mediaset, si a primit interdictia ca timp de cinci ani sa mai ocupe vreo functie publica.

Fostul premier italian va face doar un an de inchisoare, posibil chiar in forma de arest la domiciliu, data fiind varsta inaintata. El se confrunta cu excluderea din Senat, riscand un nou proces pentru ca i se aduc acuzatii de coruptie.

