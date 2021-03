Putin nu vrea sa vorbeasca despre vaccinul cu care s-a injectat. "Nu este un gest de om serios"

Liderul de la Kremlin a vorbit pentru prima oara si despre propria sa imunizare si de ce nu a facut-o in fata camerelor de luat vederi. Nu este un gest de om serios si usor de falsificat, a declarat Putin.Vladimir Putin: Am primit unul dintre cele 3 vaccinuri ale noastre. Le-am cerut colegilor sa nu discute despre asta, nici eu nu am facut-o. Asa ca habar nu au. Doar doctorul care m-a injectat stie ce am primit.Pavel Zarubin, reporter RURTR: Cum v-ati simtit dupa vaccinare?Vladimir Putin: Inainte de culcare am pus pe noptiera un termometru. Dimineata de dupa am simtit niste mici dureri musculare. Mi-am luat temperatura dar era normala.Pavel Zarubin, reporter RURTR: Nu exista nici o imagine cu vaccinarea dvs. De ce?Vladimir Putin: Daca cineva ar vrea sa falsifice acest lucru, sa pacaleasca oamenii, la nivelul asta e foarte usor. Poti sa arati o injectie dar in seringa sa fie solutie salina, chefir sau suc de protocale. Desigur, glumesc. Dar poate primeau vitamine. In opinia mea, asemenea imagini nu pot fi luate in serios.