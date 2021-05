Putin si Xi Jinping intaresc relatiile dintre Rusia si China, departe de ochii SUA. Ce proiecte de anvergura pregatesc cei doi lideri mondiali

Realizarea acestor proiecte comune de mare amploare vine in contextul aniversarii a 20 de ani de la semnarea Tratatului de buna vecinatate si cooperare dintre cele doua tari, potrivit China Daily In cadrul unei conferinte de presa, desfasurata marti, 18 aprilie, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China, Zhao Lijian, a afirmat ca Xi si Putin vor folosi prilejul pentru a face primele schimburi de opinii online, din acest an.Acestea sunt importante pentru cresterea dezvoltarii la nivel inalt a parteneriatului strategic global dintre Rusia si China, care va intra intr-o noua era.In iunie 2018, companiile National Nuclear Corp din China si Atomic Energy Corporation din Rusia au convenit sa construiasca impreuna unitatile electrice nr. 7 si 8 de la centrala nucleara Tainwan din Lianyungang, provincia Jiangsu si nr. 3 si 4 de la uzina Xudabu din Huludao, provincia Lianoning.Xi si Putin au fost martorii semnarii Acordului de 20 de miliarde de yuani (3,1 miliarde de dolari), care reprezinta cel mai mare proiect din domeniul energiei nucleare, dintre cele doua tari.Constructia celor patru unitati nucleare demonstreaza relatiile majore ale cooperarii dintre China si Rusia, in activitati tehnologice si stiintifice de ultima generatie. Legaturile intre Moscova si Beijing s-au intensificat in ultimii ani, iar volumul total al comertului dintre ele, a ajuns la 107,8 miliarde de dolari, in ultimul an.