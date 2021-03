Deputatii rusi au adoptat legea care ii permite lui Putin doua mandate prezidentiale in plus

Aceasta lege conceputa pentru a pune "legislatia electorala in acord cu noile norme ale Constitutiei", conform site-ului camerei superioare a Parlamentului rus, vine dupa referendumul constitutional din vara lui 2020.Un amendament controversat votat la referendum permite mentinerea la putere a presedintelui de 68 de ani, in contextul in care el ar fi trebuit, teoretic, sa se retraga la finalul mandatului sau actual, in 2024.Limita de doua mandate consecutive va exista in continuare, dar "aceasta restrictie nu se aplica celor care ocupau postul de sef al statului inainte de intrarea in vigoare a amendamentelor aduse Constitutiei", se arata in textul votat de deputati, care practic reseteaza de la zero numararea mandatelor lui Vladimir Putin.Ajuns la putere in 2000, Putin s-a retras la sfarsitul celui de-al doilea mandat al sau, in 2008, instalandu-l la Kremlinul pe premierul sau de atunci, Dmitri Medvedev . Dupa un interludiu de patru ani, el a fost reales presedinte in 2012.Revizuirea votata in vara lui 2020 introduce de asemenea in Constitutie principii conservatoare sustinute de presedinte - credinta in Dumnezeu, casatoria doar intre barbat si femeie, educatia patriotica -, precum si garantii sociale, cum ar fi indexarea pensiilor.Desfasurat timp de o saptamana din cauza pandemiei de coronavirus, referendumul, al carui rezultat nu lasa loc de vreo indoiala, s-a incheiat cu un vot categoric, de 77,92%, in favoarea modificarilor, la o rata de participare de 65%, conform datelor oficiale.Opozantul Aleksei Navalnii a calificat acest referendum drept o "minciuna uriasa", iar ONG-ul Golos, specializat in monitorizarea alegerilor, a spus ca a fost o incalcare "fara precedent" a suveranitatii poporului rus.