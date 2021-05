Radio Europa Libera din Moscova, tot mai incomod pentru regimul de la Kremlin: "Vor sa disparem fizic din tara sau vor sa ne neutralizeze" VIDEO

Saptamana viitoare expira termenul prin care biroul postului de la Moscova, finantat de Statele Unite este somat sa plateasca o amenda de 2,4 milioane de dolari, pentru nerespectarea unei dispozitii aberante luata de Kremlin. Rusia pare din ce in ce mai agresiva la adresa Radio Europa Libera (RFE), care se afla la intersectia a doua tinte ale Kremlinului: Statele Unite, pe care Vladimir Putin le-a acuzat de cresterea disidentei interne si media critica, prinsa intr-o represiune accelerata, potrivit The Guardian Postul RFE de la Moscova este amenintat cu potentiale raiduri ale politiei, conturi bancare blocate sau arestarea angajatilor acestuia. Radioul a anuntat ca nu va plati amenzile, care s-au acumulat pentru refuzul de a marca tot continutul sau digital, ca un produs al unui "agent strain".Daca in 1991, presedintele Rusiei Boris Eltin a acordat postului Radio Europa Libera permisiunea sa-si deschida propriul birou la Moscova , acum, dupa 30 de ani, Vladimir Putin este la un pas sa-l inchida."Ori vor sa disparem fizic din tara sau vor sa ne neutralizeze, ei doresc sa ne faca ineficienti si sa nu ne mai implicam public. Aceasta este alegerea pe care incearca sa ne forteze sa o avem", a declarat Jamie Fly, presedintele postului american de radio."Am avut tot mai mult succes in ultimii ani, acoperind fiecare protest de la Moscova si cel din Belarus. Cand Navalnii se intorcea in Rusia, eu eram in avion si am trasnmis in direct arestarea sa si urmatoarele demonstratii, care au fost urmarite de 42 de milioane de oameni pe platformele noastre", a spus Kiryl Sukhotski, directorul regional pentru Europa al RFE. Cehia si la biroul din Kiev.In schimb, Dmitri Peskok, un purtator de cuvant al Kremlinului, are propria viziune, despre anumite posturi, precum RFE: "Piata actuala media este de asa natura, incat disparitia oricarui mjloc de comunicare nu va conta". Nimeni nu ar simti aceasta".