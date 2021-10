Negocieri fără rezultat între Rusia şi Republica Moldova pentru livrările de gaz. Maia Sandu face apel la solidaritate națională

Disputa dintre Republica Moldova şi Rusia cu privire la livrările de gaze ruseşti continuă, după ce negocieri asupra unui nou contract de aprovizionare nu au dus la niciun rezultat.

Pentru a doua zi consecutiv, nu s-a ajuns la niciun acord la negocierile din Sankt-Petersburg, a anunţat în seara zilei de joi, 28 octombrie, gigantul rus Gazprom, potrivit agenţiei de presă Interfax.

Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavriliţa, a subliniat importanţa sprijinului european în timpul unei vizite oficiale la Bruxelles. Uniunea Europeană, care a acordat Chişinăului o asistenţă nerambursabilă de 60 de milioane de euro, pentru a ajuta păturile sociale vulnerabile în contextul creşterii preţului la gaze, a anunţat joi că va urma şi un suport tehnic, de expertiză, pentru diversificarea resurselor energetice ale Republicii Moldova.

Autorităţile de la Chişinău au achiziţionat un milion de metru cubi de gaze din Polonia, aceasta fiind prima achiziţie de gaz din surse alternative din istoria Republicii Moldova, şi au încheiat un contract cu compania olandeză Vitol de asemenea pentru achiziţia de gaze naturale.

"Credem că următoarele câteva săptămâni sunt cruciale şi considerăm că prietenii Republicii Moldova ar trebui să ne ajute să găsim surse de aprovizionare (cu gaz) alternative", a declarat Gavriliţa pentru dpa, preluată de agerpres.ro.

Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova nu este preocupată să aleagă între Est şi Vest, ci să obţină cel mai mare sprijin posibil.

Rusia ameninţă să suspende livrările de gaz către Republica Moldova la sfârşitul anului, în cazul în care actualul contract nu va fi prelungit până atunci.

Disputa este generată de faptul că Republica Moldova, care după schimbarea puterii la Chişinău are un curs pro-european, trebuie să plătească 790 de dolari pe 1000 de metri cubi de gaz, considerabil mai mult decât în timpul guvernului prorus precedent.

Din cauza situaţiei dramatice, Republica Moldova a declarat săptămâna trecută stare de urgenţă pentru o lună.

Rusia a fost criticată în repetate rânduri pentru că stabileşte preţurile la gaz în funcţie de alinierea politică a unei ţări. Republica Belarus, de exemplu, a negociat recent un preţ la gaz semnificativ mai mic pentru 2022.

La rândul său, Kremlinul susţine că nu există interese politice în spatele negocierilor cu Republica Moldova. Sunt discuţii strict comerciale, a declarat recent purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, cu referire la actuala cerere ridicată la gazul rusesc şi la datoriile mari acumulate de Republica Moldova.

Apelul preşedintei Maia Sandu

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat joi seara un apel la solidaritate naţională, în finalul unei şedinţe a Consiliului Suprem de Securitate pe care l-a convocat pentru a evalua situaţia din sistemul energetic, în condiţiile în care autorităţile moldovene au instituit stare de urgenţă în sectorul energetic, potrivit Radio Chişinău.

Adresându-se cetăţenilor moldoveni, Maia Sandu i-a îndemnat să rămână uniţi şi să respingă minciunile cu care sunt intoxicaţi.

"Am dorit să mă asigur că toate instituţiile statului şi-au mobilizat la maximum capacităţile pentru a depăşi criza. Totodată, în calitate de preşedinte, am solicitat ajutor de la cei mai importanţi parteneri externi ai Republicii Moldova şi am primit asigurări că oamenii Moldovei nu sunt singuri în faţa acestei crize. Ţara noastră are mulţi prieteni şi am încredere că vom ieşi cu bine din această criză", a declarat Maia Sandu.

"Ne confruntăm cu o problemă gravă, rezolvarea căreia nu stă doar în puterile Republici Moldova: creşterea preţurilor şi livrarea de gaze naturale. Creşterea preţurilor la gaze de 5-6 ori este o anomalie. Este o lovitură grea pentru consumatorii casnici. Situaţia noastră este şi mai grea din cauza guvernărilor care s-au perindat la putere", a afirmat preşedintele moldovean.

"În timp ce alte ţări au investit în diversificarea surselor energetice, în proiecte energetice, la noi, sistemul energetic a fost o sursă importanta de corupţie. Gazoductul Iaşi-Chişinău a fost finalizat abia în acest an, dar staţia de interconectare a curentului nu a fost construită, iar de trei decenii suntem la cheremul regimului de la Tiraspol", a constatat ea.

La finalul şedinţei la care au participat şi reprezentaţi ai mai multor instituţii de stat care au legătură cu situaţia din sectorul energetic, Consiliul Suprem de Securitate a emis câteva recomandări pentru a diminua efectele crizei din sectorul energetic.

Între altele, Comisia pentru Situaţii Excepţionale are în sarcină măsuri pentru a asigura instituţiile medicale cu surse de energie, să introducă măsuri de economisire a surselor energetice şi să asigure CET-urile cu cantităţi suficiente de energie.

Ads