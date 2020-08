Robe de camuflaj pentru preotii militari ai Armatei Ruse. Uniformele futuriste n-au primit aprobarea Bisericii Ortodoxe

На открывшемся сегодня << Aрмия-2020 >> представили военно-полевые рясы для священнослужителей, а также << воинские свечи >> Минобороны и другую церковную атрибутику.



Expozitia a fost organizata la Catedrala Fortelor Armate Ruse, mega-biserica inaugurata in Rusia in iunie 2020, in cadrul Forumului International Militar si Tehnic 2020, relateaza Hotnews Robele de camuflaj, care ar urma sa le ofere preotilor militari un plus de protectie in zone de conflict, au fost asezate pe manechine. Aditional, preotii de plastic au avut cruci la gat, obiecte de acoperit capul si inclusiv lumanari de camuflaj, de culoare verde.Noua colectie n-ar fi fost inca aprobata de capii Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat seful departamentului de relatii cu Fortele Armate al Bisericii.