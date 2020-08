Roiuri de avioane SU-35! Cum vrea armata rusa sa raspunda amenintarii super-avionului F-35

Probleme in lant pentru proiectul Su-57

"Experimentul s-a desfasurat in conditii reale de lupta, un grup de avioane de lupta Su-35 a fost implicat in turma, rolul aeronavei de comanda fiind jucat de Su-57", a spus una dintre surse, care a explicat ca un astfel roi creste semnificativ eficienta misiunilor de lupta.In viitor, informatiile obtinute de toti senzorii aeronavelor, precum si de la sistemele de aparare aeriana, de la sateliti, de la echipamentele de la sol ar trebui sa intre intr-o singura operatiune care sa creeze un singur camp de informatii pentru teren, aer si spatiu", a explicat pentru agentia de stiri, Viktor Murakovski, redactorul sef al publicatiei Arsenalul Patriei.Pentru experiment, informatiile sunt schimbate intre avioane de lupta in timp real: sistemul de control al informatiilor din fiecare aeronava proceseaza automat datele de la senzorii proprii si senzorii celorlalte aeronave, oferind o imagine completa asupra spatiului de lupta. Aeronava de comanda si control poate apoi sa ghideze cursul bataliei.Sursele citate de TASS nu au specificat locul si data experimentului. De asemenea, raportul nu a descris ce au insemnat "conditii reale de lupta". Murakovski a mai declarat ca SUA desfasoara activitati similare pentru linia de avioane de lupta F-35.Anul trecut, Rusia a detasat mai multe perechi de SU-57 in Siria pentru ceea ce se pretinde ca au fost folosite in probe de lupta.Rusia are doua baze in Siria si o prezenta militara considerabila si unde desfasoara adesea experimente. In plus, aeronavele straina de recunoastere zboara in mod obisnuit in apropierea spatiului aerian sirian, dand astfel ocazia experimentarii roiurilor de aeronave.Su-57 e unul dintre cele mai ambitioase programe ale Federatiei Ruse dezvoltate in ultimii ani. Noile aeronave despre care Moscova sustine ca ar fi de generatia a V-a ar trebui sa fie un raspuns pentru F-35 si F-22, insa in practica ele raman departe de a fi gata de lupta, scrie publicatia National Interest.In prezent exista 10 prototipuri ale Su-57, aflate in diferite faze de testare. Su-57 are insa numeroase probleme iar programul este oricum in intarziere mare. Spre exemplu, in 2018 Su-57 nu avea niciun sistem de armament operational cu exceptia tunului de calibru 30 mm.La inceputul anului 2018, Su-57 avea "senzori incompleti si inadecvati, un sistem de control al armamentului si al masurilor de protectie incomplet, iar sistemul integrat de zbor ii lipsea complet prezentand in plus si numeroase probleme cu motoarele", explica expertul in aviatie Tom Cooper pentru National Interest."Mai rau, avionul a fost pilotat de catre piloti ce nu aveau nicio tactica de utilizare sau doctrina de zbor cu un asemenea avion de vanatoare", a mai notat expertul american.