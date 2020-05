Rusia a devenit a treia cea mai afectata tara din lume de coronavirus

Ziare.

Rusia - care a inregistrat oficial 221.344 de contaminari cu COVID-19 - depaseste Italia si Regatul Unit, relateaza Reuters.In lume, doar Statele Unite si Spania au inregistrat mai multe cazuri decat Rusia.Rusia a inregistrat de asemenea 94 de morti in ultimele 24 de ore, iar bilantul a crescut la 2.009 decese.Peste jumatate dintre contaminari si morti au fost inregistrate la Moscova - epicentrul epidemiei in tara.Potrivit autoritatilor ruse, peste 5,6 milioane de teste au fost efectuate de la inceputul epidemiei.Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa participe la o reuniune, luni - o zi libera in Rusia - in vederea evaluarii izolarii impuse de la sfarsitul lui martie si unei eventuale modificari a acesteia.