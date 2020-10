Rusia a inregistrat cel mai mare numar de cazuri zilnice de COVID-19

Autoritatile ruse au raportat sambata 12.846 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. In plus, au fost anuntate si 197 de decese asociate acestuia, bilantul fiind acum de 22.454.Pana in prezent, vineri a fost inregistrat cel mai mare numar de contaminari - 12.126.La nivel global, de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului trecut, in Wuhan ( China ), au fost inregistrate peste 36,88 de milioane de cazuri si mai mult de 1,06 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.