Rusia a lansat cu succes un nou satelit de telecomunicatii (Video)

Rusia a lansat cu succes, luni, o racheta Proton ce a transportat pe orbita un satelit de telecomunicatii, de la cosmodromul Baikonur, din Kazahstan.

Aceasta a fost cea de-a doua lansare reusita pentru Agentia spatiala rusa dupa esecul produs in luna mai, la lansarea unui satelit mexican. Rusia a mai lansat cu succes un satelit britanic, in luna august, tot cu o racheta portanta din clasa Proton. In luna mai o racheta Proton-M a explodat la scurt timp dupa lansare, distrugand un satelit mexican pe care urma sa-l transporte pe orbita.

"Lansarea rachetei a decurs in conditii normale", conform unui comunicat dat publicitatii de Roscosmos.

O racheta de conceptie sovietica ce a fost modernizata, Proton-M este considerata "calul de povara" al industriei spatiale ruse. In prezent inginerii aerospatiali rusi lucreaza la o noua generatie de rachete care le va inlocui pe cele din clasa Proton.

Moscova a fost nevoita sa-si opreasca temporar programul de transport spatial la sfarsitul lunii aprilie, dupa ce o capsula cargou Progress, care urma sa transporte alimente si echipamente stiintifice pentru Statia Spatiala Internationala, s-a prabusit inapoi spre Pamant, arzand complet in atmosfera. Esecul acestei misiuni a fost legat de o defectiune la ultima treapta a rachetei portante Soiuz.

