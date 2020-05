Rusia a trimis avioane de razboi in Libia, pentru a sustine mercenari care lupta impotriva guvernului - raport militar

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya



"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

"Aviatia militara rusa furnizeaza probabil o sustinere aeriana apropiata si unor tiruri ofensive ale gruparii Wagner, care sustine ofensiva Armatei Nationale Libiene (ANL) impotriva Guvernului de Uniune Nationala (GNA) recunoscut international", acuza Comandamentul Militar american in Africa (USAFRICOM) Avioanele ruse traziteaza Siria, unde culoarele lor de origine sunt camuflate, mai acuza armata americana.ANL a maresalului Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, a lansat in aprilie 2019 o ofensiva impotriva Tripoli, capitala aflata sub controlul fortelor GNA, singurul organ executiv recunoscut de catre comunitatea internationala din 2015.Presedintele rus Vladimir Putin a negat in mai multe randuri orice legatura intre grupul Wagner - o organizatie paramilitara activa pe frontul din Ucraina - si Guvernul sau.