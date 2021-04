Scandal urias in Brazilia: Rusia, acuzata c-a livrat doze de Sputnik 5 gata infectate. Care ar fi sursa contaminarii

Angela Rasmussen, virusolog de top, a declarat pentru AFP ca descoperirea specialistilor brazilieni "ridica semne de intrebare serioase cu privire la integritatea si siguranta procesului de productie a vaccinului rusesc". Aceasta ar putea fi o problema mare de siguranta, mai ales cand vine vorba de persoane cu sisteme imunitare slabe.Institutul Gamaleia din Moscova , care a dezvoltat Sputnik V, a negat acuzatiile.Vaccinul Sputnik functioneaza pe baza de vector viral - un adenovirus, care in mod obisnuit provoaca boli respiratorii, este modificat genetic pentru a nu se putea multiplica si pentru a aduce in organism instructiuni care sa-i permita acestuia sa dezvolte anticorpi impotriva coronavirusului, relateaza The Moscow Times. Vaccin Sputnik foloseste doua adenovirusuri diferite pentru acest obiectiv - Ad26, pentru prima doza si Ad5 pentru a doua doza.Conform specialistilor brazilieni de la Anvisa, agentia de reglementare farmaceutica a tarii, dozele pentru rapel ar contine un virus capabil de multiplicare, ceea ce inseamna ca odata ce ajunge in organism, acesta poate sa declanseze boala in organismul persoanei.Ei spun ca aceasta ar fi o consecinta a unei productii defectuoase, o problema numita "recombinare" - adenovirusul modificat a reusit sa isi redobandeasca gena multiplicarii in timp ce era modificat in laborator. Specialistii brazilieni spun ca nu au verificat serul pentru doza initiala ci doar pe cele destinate rapelului.Rasmussen, care lucreaza ca cercetatoare la Organizatia pentru Boli Infectioase si Vaccinuri din Canada , spune ca sursa problemei nu este tehnologia defectuoasa, ci un slab control al calitatii in laboratoarele rusesti - chiar daca toate dozele de vaccin Sputnik sunt contaminate, adenovirusurile nu sunt periculoase pentru oameni sanatosi, insa ele ar putea sa ii afecteze pe cei cu sisteme imunitare slabe sau compromise.O alta necunoscuta este daca problema de productie care a facut in asa fel incat adenovirusul sa isi redobandeasca capacitatea de replicare nu a compromis si capacitatea serului de a mai furniza organismului instructiunile pentru formarea anticorpilor anti-coronavirus, fapt ce ar putea sa faca vaccinul Sputnik sa fie ineficient.Anterior, agentia de reglementare braziliana anuntase ca respinge aprobarea serului rusesc din lipsa de date care sa-i ateste nivelul de siguranta si eficienta. Oficialii brazilieni se plangeau ca Institutul Gamaleia nu a permis echipei de cercetare sa patrunda in spatiul de productie pentru a verifica felul in care se desfasoara procesul."Nu vom permite ca milioane de brazilieni sa fie expusi la un ser care nu a fost verificat temeinic pentru a i se determina calitatea, eficienta sau nivelul de siguranta, iar avand in vedere situatia prin care trecem, fara sa stim care este echilibrul dintre riscuri si beneficii", a spus presedintele agentiei, Antonio Barra Torres.