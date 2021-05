Rusia acuza UE ca impiedica aprobarea vaccinului Sputnik V: "In spatele acestui lucru se afla o competitie inamicala"

"In spatele acestui lucru se afla o competitie inamicala, banala coruptie si o politica inumana in care bolile, suferinta si moartea oamenilor se afla pe planul doi", a declarat Naraskin, potrivit unui comunicat publicat de SVR.In opinia lui Naraskin, UE impiedica aprobarea vaccinului rusesc Sputnik V in Europa din ratiuni politice.Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) verifica de mai multe saptamani vaccinul rusesc Sputnik V si este de asteptat ca va decide aprobarea lui in vara."Rezistenta oficialilor UE este o adevarata frana in calea extinderii vaccinarii in tarile europene", a spus Naraskin. Rusia a acuzat in mai multe randuri Occidentul de manevre politice impotriva vaccinului sau, care a fost aprobat pana acum pentru utilizare in aproape 70 de tari.De altfel, liderii rusi au declarat la randul lor la inceputul pandemiei ca Rusia nu va aproba vaccinuri occidentale utilizate la scara larga produse de companii precum Moderna si BioNTech, subliniind ca rusii ar trebui sa dezvolte in schimb propriul lor vaccin.Serghei Naraskin a declarat de asemenea ca UE pregateste "o alta campanie de denigrare", prin faptul ca acuza Rusia de sustinerea miscarii anti-vaccinare din alte tari.