Rusia, acuzatii grave la adresa americanilor: "Statele Unite spioneaza pe oricine in tarile NATO"

In plus, Moscova , prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, a afirmat ca Statele Unite "supravegheaza pe oricine si toate lucrurile" din tarile Aliantei NATO Maria Zakharova a declarat ca situatia raportata despre spionajul american reprezinta "doar varful aisbergului, iar problema este mult mai grava in tarile membre ale NATO", potrivit Telesur Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei a subliniat faptul ca oficiali de rang inalt din statele membre ale NATO si ai Uniunii Europene prefera sa nu vorbeasca despre aceasta problema, deoarece nu le este convenabil.Cu toate acestea, ea a mentionat ca "adevarul este mult mai grav, decat ceea ce apare in mass-media. Nu cred ca ei (tarile NATO -n.a.) stiu, nici macar ce se intampla pe teritoriul lor national".Oficialul rus a accentuat ca Statele Unite s-au exclus de la orice sistem de verificari legale, in aceasta privinta, a spionajului, insa americanii "sunt supraveghetorii oricui si ai tuturor lucrurilor".In acelasi context, si Edward Snowden, fostul spion american al Agentiei Nationale de Securitate a SUA, a facut grave acuzatii la adresa Administratiei de la Washingtron cu privire la scandalul ascultarii telefonului Angelei Merkel."Biden este bine pregatit sa raspunda la acest lucru, cand va vizita Europa, in curand, deoarece a fost profund implicat in acest scandal, cand a izbucnit pentru prima data", referindu-se la perioada 2012-2014, cand Joe Biden exercita functia de vicepresedinte al Statelor Unite, in mandatele lui Barack Obama