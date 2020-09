Rusia anunta ample manevre militare in Caucaz, Marea Neagra si Caspica

Septembrie, luna cu cele mai ample activitati militare ruse in zona Marii Negre

"Pana la 12.900 de militari" vor participa la aceste manevre denumite "Caucaz-2020" care vor avea loc in perioada 21 - 26 septembrie si vor cuprinde exercitii terestre si navale, a precizat ministrul adjunct al Apararii, Alexandr Fomin, intr-un briefing cu atasatii militari straini.Militari din Iran, Belarus, Armenia, China, Birmania, Pakistan si Azerbaidjan au fost invitate la aceste manevre care vizeaza in special practicarea de "actiuni militare comune ale unui grup de forte multinationale", potrivit sursei citate.Nave din Flota rusa a Marii Negre si Caspice si pana la 250 de tancuri si 200 de sisteme de artilerie vor participa la manevrele pentru care sunt mobilizati in total 80.000 de oameni, dintre care, alaturi de militari, fac parte personal tehnic, logistic si echipe de salvare.Seful Departamentului asigurare informationala din cadrul Flotei ruse din Marea Neagra (FRMN), capitan rang II Aleksei Rulev a informat ca azi, 11 septembrie, peste 25 de avioane ale Aviatiei navale a FRMN si ale Regiunii Militare Sud au desfasurat un exercitiu amplu de bombardament aerian, in zona de coasta din Crimeea "In timpul exercitiului, echipajele avioanelor multirol Su-30SM si ale bombardierelor de front Su-24M, din cadrul Aviatiei navale si de aparare aeriana a FRMN, impreuna cu aeronave de asalt Su-25SM, din cadrul Regiunii Militare Sud, au executat bombardamente asupra unui adversar conventional folosind bombe de tip OFAB-250-270", a declarat seful Departamentului asigurare informationala din cadrul FRMN, capitan rang II Aleksei Rulev.Potrivit acestuia, bombardamentele au fost efectuate asupra unor tinte terestre din poligonul interarme Opuk (n.a. estul Crimeei), precum si asupra unor tinte navale. In total, pe timpul misiunii de antrenament, au fost lansate peste 20 de bombe aeriene."Pentru indeplinirea misiunii de lansare a bombelor, peste 25 de avioane au decolat de pe aerodromuri alternative situate pe teritoriul peninsulei, unde au zburat anterior in timpul relocarii masive a aviatiei", a declarat Rulev.Pe 07 septembrie, in Regiunea Militara Sud, a inceput executarea unui exercitiu de amploare de conducere a Aviatiei si Apararii Antiaeriene. Foarte probabil, exercitiul de bombardament desfasurat astazi, ca si activitatile de ieri - in cadrul careia a avut loc o ampla redislocare a avioanelor Aviatiei navale a FRMN si Aviatiei Fortelor Terestre din Regiunea Militara Sud pe aerodromuri operative din Crimeea - fac parte din scenariul mai amplu al exercitiului de conducere a Aviatiei si Apararii Antiaeriene coordonat de Statul major al Regiunii Militare Sud.In perioada 17-25 septembrie, conform notificarilor de tip NAVTEX si NOTAM, Rusia are planificata testarea unei rachete, de tip neprecizat, prin lansarea acesteia asupra unei tinte situate intr-un raion din Marea Mediterana, de langa Cipru (potrivit unor surse franceze, NATO este foarte interesata de aceasta lansare, iar una dintre misiunile navei franceze aflate in Marea Neagra o reprezinta colectarea datelor asociate acestei lansari).Pe langa acestea, activitatea principala a lunii o reprezinta desfasurarea exercitiului de comandament si stat major la nivel strategic Caucaz 2020, in perioada 21-26 septembrie, a carui faza activa va reprezenta cea mai mare activitate de pregatire militara a trupelor ruse din acest an, dupa cum declara insusi ministrul rus al apararii, Serghei Soigu (nu este exclus ca insasi lansarea rachetei in Marea Mediterana sa faca parte din scenariul exercitiului Cauzaz 2020, in faza activa).