Rusia anunţă că a testat cu succes o nouă rachetă hipersonică de croazieră de tip Zircon

Armata rusă a anunţat luni, 29 noiembrie, că a efectuat cu succes un nou tir de testare a unei rachete de croazieră hipersonice de tip Zircon, în contextul unei curse a înarmării cu acest tip de armament, pe care Moscova îl consideră ”invincibil”, relatează AFP.

Moscova face acest anunţ după ce presa americană a publicat recent informaţii potrivit cărora China a testat în vară un tip de rachetă hipersonică în măsură să lanseze un proiectil - o tehnologie pe care nici Statele Unite şi nici Rusia nu o deţin în prezent.

Armata rusă anunţă, la rândul său, într-un comunicat, că a tras o rachetă de tip Zircon de la bordul fregatei Amiral Gorşkov către o ţintă la Marea Albă, în Arctica.

Tirul a fost ”reuşit”, iar ţinta, situată la peste 400 de kilometri distanţă, a fost ”distrusă”, se arată în comunicat.

⚡️🇷🇺Russian frigate Admiral Gorshkov has performed a test launch of the hypersonic missile Zircon at the distance of over 400 kilometers (about 250 miles) at the White Sea, the Ministry of Defense says.#Hypersonic #Russia pic.twitter.com/diG26HCtNt