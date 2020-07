Rusia anunta un acord cu AstraZeneca pentru producerea unui vaccin pentru Covid-19 dezvoltat de grup in colaborare cu Oxford University

Marea Britanie, Canada si Statele Unite au anuntat joi ca hackeri sustinuti de statul rus incearca sa fure cercetari pentru vaccinuri si tratamente pentru Covid-19 de la institutii farmaceutice si academice din lume, acuzatii pe care Kremlinul le-a respins.Dmitriev a afirmat intr-un interviu acordat vineri ca Moscova nu are nevoie sa fure secrete, avand in vedere ca a incheiat un acord cu AstraZeneca pentru producerea unui eventual vaccin britanic in Rusia."AstraZeneca a incheiat deja un acord cu R-Pharm (o companie din portofoliul RDIF) pentru stabilirea completa si productia vaccinului Oxford in Rusia", a aratat Dmitriev.Alexey Repik, presedintele consiliului de administratie al R-Pharm, a declarat vineri ca R-Pharm a semnat acordul."Nu trebuie sa furam nimic. Totul i se va oferi Rusiei", a spus Dmitriev.AstraZeneca a refuzat sa comenteze. Luna trecuta, AstraZeneca a anuntat ca discuta cu Rusia si alte tari pentru acorduri de furnizare a viitorului vaccin aflat in dezvoltare.Dmitriev a spus ca achizitia vaccinului dezvoltat in Marea Britanie are rolul sa completeze, nu sa inlocuiasca vaccinul propriu, pe care Moscova se concentreaza sa il dezvolte.El a mai afirmat ca acuzatiile ca Moscova incearca sa fure secrete legate de vaccin par o incercare de a submina credibilitatea propriului vaccin al Rusiei, pe caee la descris ca unul dintre cele mai promitatoare din lume, alaturi de vaccinul de la Oxford si unul dezvoltat de China Dmitriev a aratat ca vaccinul Rusiei urmeaza sa fie aprobat de autoritatile de reglementare luna viitoare si sa fie administrat unor mase mari din populatia Rusiei in septembrie. Daca se va intampla acest lucru, ar fi primul vaccin din lume aprobat.Primul studiu clinic pe oameni al acestui vaccin, administrat pe parcursul unei luni unor 38 de persoane, s-a incheiat in aceasta saptamana. Cercetatorii au conchis ca este sigur de utilizat si ca a indus un raspuns imunitar, dar puterea reactiei ramane neclara.Un studiu clinic mai larg, de faza a III-a, va implica cateva mii de oameni si ar urma sa inceapa in august, dupa finalizarea studiului de faza a II-a, pe 3 august.Dmitriev, care s-a injectat el insusi cu vaccinul rus, a spus ca il considera superior altora. El a aratat ca efectul vaccinului a durat mai mult, este bazat pe o tehnologie dovedita si ca pana in prezent nu a avut efecte secundare asupra fertilitatii femeilor. Reuters nu a putut verifica afirmatiile acestuia.Cursa globala pentru vaccinuri este legata de prestigiul stiintific, cooperarea internationala si dorinta Rusiei de a-si vaccina propria populatie cat mai curand posibil, pentru a-si relua in totalitate activitatile economice, a mai spus Dmitriev.Distribuirea unui vaccin nu va aduce beneficii financiare majore, intrucat vaccinul rus va fi vandut la pret non-profit.Interesul Rusiei pentru vaccinul dezvoltat la Oxford, pe care Dmitriev l-a descris ca fiind "foarte bun", provine din dorinta de a sustine eforturile internationale de a lansa un vaccin. Moscova va livra vaccinul dezvoltat in Marea Britanie tarilor care il vor dori, a aratat Dmitriev.