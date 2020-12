Rusia aproba folosirea vaccinului impotriva Covid-19 Sputnik V la vaccinarea persoanelor in varsta de peste 60 de ani

Rusia depaseste pragul de trei milioane de contaminari cu noul coronavirus

Persoanele in varsta de peste 60 de ani nu au fost vaccinate in cadrul campaniei ruse de vaccinare, din cauza ca vaccinul a fost testat in mod separat la aceasta categorie de varsta.Bilantul total al contaminarilor cu noul cronavirus a depasit pragul de trei milioane in Rusia, care a inregistrat sambata 29.258 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters.Bilantul mortilor din cauza covid-19 a crescut in ultimele 24 de ore cu 567.Bilantul total al contaminarilor cu noul coronavirus a crescut, de la inceputul epidemiei, la 3.021.964 de cazuri, potrivit unor date oficiale.