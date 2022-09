Rusia ar putea concedia 20 la suta din angajatii sistemului bugetar

Presedintele Rusiei, Dimitri Medvedev, a cerut Guvernului sa ia in considerare reducerea cu 20 la suta a numarului angajatilor din sectorul bugetar, in urmatorii trei ani, si sa-si urgenteze eforturile de privatizare a unor proprietati ale statului si a unor intreprinderi.

In urma cu doua saptamani, Dimitri Medvedev a promis o reducere a rolului statului in economie si desfiintarea unor taxe in 2011, schimband astfel politica economica a predecesorului sau, Vladimir Putin.

Economia Rusiei a inregistrat anul trecut cel mai semnificativ declin din istoria tarii, dupa ce pretul petrolului a scazut cu 77 la suta. In 2009, Produsul Intern Brut al Rusiei a scazut cu 7,9 la suta, dupa ce a crescut cu 5,6 la suta in 2008, a anuntat recent Serviciul Federal de Statistica de la Moscova. Economistii estimau o contractare de 8,5 la suta.

Presedintele rus Dimitri Medvedev a numit 2009 'cel mai greu an' de cand Rusia a intrat in incapacitate de plata, in 1998. Bancile refuza sa acorde credite, iar companiile sunt fortate sa-si restructureze datoriile din cauza celor 18 luni consecutive de contractare a productiei industriale.

Economia Rusiei a fost puternic afectata de scaderea pretului titeiului rusesc Urals, de la 143 de dolari in iunie 2008 la 32 de dolari in decembrie 2008.

Rata somajului in Rusia a crescut neasteptat in decembrie, la cel mai ridicat nivel din ultima jumatate de an, subliniind fragilitatea redresarii economiei ruse.

Datele oficiale sugereaza ca iesirea Rusiei din recesiune va continua sa fie sustinuta de cresterea cererii pe plan mondial pentru materiile prime si exporturile energetice, fiindca cererea pe plan intern nu-si va reveni substantial din cauza majorarii somajului.