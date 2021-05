Rusia avertizeaza Washingtonul, inaintea intalnirii Blinken - Lavrov: "Vom stabili liniile rosii, cand vom discuta cu SUA"

Blinken si Lavrov vor avea convorbiri, in marja Consiliului Arctic, programat in perioada 19-20 mai, in capitala Islandei, potrivit Urdu Point "Depinde de noi sa stabilim subiectele, la care vom fi invitati sa cooperam si formele unor astfel de colaborari. Si liniile rosii, pe care nu le vom trece, atunci cand vom aborda agenda internationala, vor fi decise de Federatia Rusa", a declarat Lavrov, la o conferinta de presa desfasurata la Moscova Ministrul de Externe a amintit ca Moscova si-a prezentat, in repetate randuri, abordarea fata de stabilitatea strategica, spunand ca tot ceea ce afecteaza armele nucleare si non-nucleare, cele ofensive si defensive, trebuie sa fie pe masa negocierilor."Vrem sa analizam acele domenii ale relatiilor bilaterale si ale agendei internationale, in care interesele noastre pot sa coincida si unde putem gasi un echilibru de interese, pe baza egalitatii si respectului reciproc".La randul sau, Secretarul de Stat, Antony Blinken va aborda mai multe teme, printre care stabilirea unei intalniri la varf, in vara, intre presedintele Statelor Unite, Joe Biden si Vladimir Putin , atacurile cibernetice provenite din Rusia, care au vizat interferente asupra alegerilor din 2016 din SUA sau, recent, conducta de petrol Colonial Pipeline.De asemenea, partea americana va discuta si despre Nord Stream 2, proiectul rusesc strategic care afecteaza securitatea energetica a Europei.Ned Price, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, a tinut sa precizeze ca discutiile dintre Blinken si Lavrov, vor fi axate si pe "extinderea Tratatului New START", legat de limitarea arsenalului nuclear.