Rusia a prezentat modelul noului MiG, versiunea specială pentru portavioane. Nava Amiral Kuznețov se află în reparații de patru ani

Rușii au pus „avionul înaintea portavionului”

Amiral Kuznetov are o istorie plina de incidente in ultimii ani

Potrivit rușilor, noul avion va dispune de tehnologii stealth, scrie publicația DefenseRomânia.ro Producătorul rus a anunțat că a început procesul de proiectare al noului MiG care va putea fi utilizat de pe portavioane. Potrivit Naval News, care citează Aircraft Corporation, viitoarea aeronavă de vânătoare va dispune de tehnologii stealth.E vorba despre un avion bimotor, cu semnătură radar redusă, iar în ceea ce privește dimensiunea ne putem aștepta să fie asemănătoare cu MiG-35.Proiectul se vrea o aeronavă în versiunea VTOL (decolare și aterizare verticală) pentru a fi utilizată pe portavioane și va fi însoțit și de dezvoltarea unui UAV.Rușii nu au precizat un orizont de timp cu privire la dezvoltarea noului MiG, dar constructorul precizează că primul prototip va fi finalizat „în câțiva ani”.De precizat că pe hârtie Federația Rusă stă foarte bine la proiecte ultramoderne. În cursul săptămânii trecute, în cadrul expoziției MAKS 2021, o altă companie aeronautică rusă, de data aceasta Suhoi, i-a prezentat, în premieră, preşedintelui rus Vladimir Putin Potrivit experților în domeniu, aparatul a fost conceput pentru a concura avionul de generația a V-a F-35 american pe piața externă. Fabricantul Suhoi prevede ca „Checkmate” să efectueze primul zbor în 2023, iar în următorii doi ani vor fi fabricate câteva exemplare pentru testare.Unicul portavion rus Amiral Kuznețov se află la cheu de aproape patru ani în portul Murmansk pentru reparaţii capitale și are numeroase probleme tehnice.Coșmarul pentru Amiral Kuznețov a început la sfârşitul anului 2019, când acesta a luat foc. Amiralul Kuznețov a mai fost avariat şi în toamna anului 2018 când docul plutitor în care era ancorat s-a scufundat în urma unei defecțiuni a alimentării cu energie electrică, cauzând căderea unei macarale pe puntea portavionului. Mai mulți muncitori de la atelierul de reparații a ambarcațiunii militare au fost răniți în acel incident. În plus, puntea de decolare/aterizare a navei a fost grav avariată, acolo a apărut o gaură de 4×5 metri. Modernizarea batranului portavion rus Amiral Kuznetov, sigurul portavion din dotarea Federatiei Ruse , se pare ca nu decurge deloc cum planuia Serghei Soigu, ministrul rus al apararii.Problemele se tin scai de portavionul Amiral Kuznetov, dupa ce in luna martie Judecatoria districtului Oktyabrsky a decis punerea sub arest, pentru doua luni, a directorului general al Centrului de reparatii navale Zvezdochka din Murmansk, acuzat de delapidarea a 45 milioane de ruble (aproximativ 600.000 USD ) din fondurile alocate reparatiei portavionului.Recent, ministrul rus al apararii a inspectat lucrarile de reparatie si modernizare la care portavionul Amiral Kuznetov este supus. Iar lui Serghei Soigu nu i-a placut ce a vazut, scrie publicatia rusa Nezavisimaya Gazeta. Rusii au dificultati mari cu modernizarea, iar programul este si asa in intarziere.Extinderea docului santierului naval unde e reparat si modernizat portavionul nu a fost pusa in aplicare, desi acest lucru s-a decis inca din urma cu cativa ani, fapt pentru care lucrarile intampina probleme. Amintim ca in 2018 s-a scufundat docul plutitor PD-50 la care se afla atunci portavionul.În luna aprilie, in procesul de modernizare erau implicate aproximativ 400 de persoane, dar Soigu s-a aratat nemultumit de stadiul lucrarilor. Acesta a cerut solutii pentru a gasi forta de munca si procurarea echipamentelor necesare pentru ca lucrarile sa se deruleze mai rapid. Practic, Soigu vrea sa se lucreze fara incetare pentru finalizarea modernizarii portavionului Amiral Kuznetov. Rusii de la Nezavisimaya Gazeta citeaza opinia unor experti militari care atrag atentia ca oricum modernizarea portavionului nu e decat o solutie temporara, avand in vedere faptul ca "portavionul Amiral Kuznetov e depasit din toate punctele de vedere". Dar, asa cum semnaleaza si jurnalistii rusi, construirea unui nou portavion nu a trecut inca de faza de macheta in Rusia Problemele pe care santierul naval le intampina sau devalizarea fondurilor sunt departe de a fi singurele cu care portavionul rus s-a confruntat din 2017 de cand a intrat in reparatii.In octombrie 2018, o macara de 15 metri inaltime a cazut pe puntea navei, a afectat pompele si a scufundat docul plutitor PD-50 la care portavionul era ancorat. Iar un an mai tarziu, in decembrie 2019, un incendiu puternic a cuprins batranul portavion rus Amiral Kuznetov. Rusii spun insa ca pagubele nu sunt insemnate, nava va fi modernizata, urmand sa reinceapa misiunile pe mare din 2022.Ultima misiune a singurul portavion rus dateaza din noiembrie - decembrie 2016, in Mediterana, cand Amiral Kuznetov a luat parte la operatiuni in cadrul razboiului din Siria