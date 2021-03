Rusia: Avioanele spaniole Eurofighter din Romania nu au facut o interceptare propriu-zisa. Este doar "un joc barbatesc"

J.E. Hernandez a informat, de asemenea, ca aeronavele ruse au zburat cu transponderele oprite si fara a contacta serviciul de control al traficului aerian.O serie de publicatii rusesti apropiate Kremlinului, precum Politnavigator si Topcor, il citeaza pe Iuri Sitnik, pilot rus recunoscut la nivel national, membru al organizatiei "Ofiterii Rusiei", care declara ca " NATO a supraestimat pericolul reprezentat de avioanele Su-30SM in zona sudica a Marii Negre". Potrivit acestuia, in cazul zborurilor din 4 martie se poate vorbi "doar despre niste zboruri standard de antrenament ale pilotilor rusi", scrie publicatia DefenseRomania.ro "Cand zburam noi din Crimeea , ei ne insotesc. Cand zboara ei, ii insotim noi. Acestea sunt jocuri obisnuite pentru barbati", a declarat Sitnik intr-un interviu acordat pentru Politnavigator.Referitor la deconectarea transponderelor, aproape in contradictie cu afirmatiile anterioare, pilotul rus a declarat ca echipamentele au fost oprite "pentru a obtine o protectie stealth mai mare", dar si pentru a se verifica posibilitatile de descoperire ale radarelor NATO, viteza de raspuns si disponibilitatea in lupta a unor mijloace aeriene ale Aliantei.In acelasi timp, capitan rang 1 Serghei Gorbaciov, prezentat de presa rusa ca expert militar, considera ca, intrucat aeronavele Su-30SM au evoluat in spatiul aerian international, "nu este cazul sa se vorbeasca despre o interceptare, ci mai degraba de activitati de patrulare intr-o anumita zona".Pe 4 martie, radarele Aliantei, foarte probabil cele din Turcia , au descoperit doua tinte aeriene neprogramate si neidentificate, care evoluau in spatiul aerian international din sudul Marii Negre.Centrul de Operatii Aeriene Combinate (CAOC) al NATO, de la Torrejon, Spania, a ordonat ridicarea a probabil doua avioane Eurofighter dislocate la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru identificarea celor doua tinte aerien care s-au dovedit a fi avioane de vanatoare Su-30SM ale Rusiei.